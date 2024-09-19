أجهزة بلاي ستيشن 5 وPS5 Pro تحتفل بالذكرى الثلاثين

صدرت وحدة تحكم بلاي ستيشن الأصلية، أو ما يسمى PS1، في اليابان في أواخر عام 1994. لذا فإننا نقترب بسرعة من الذكرى الثلاثين لإصدار وحدة التحكم. وللاحتفال بهذه المناسبة، كشفت شركة Sony للتو عن إعادة تصميم ذات طابع حنين لكل من PS5 وPS5 Pro القادم.

تبدو مثل بلاي ستيشن الأصلية، مع ذلك اللون الرمادي الكلاسيكي والشعار القديم. سيجد اللاعبون من سن معينة صعوبة في مقاومة هذه الأشياء. فعلت شركة Sony شيئًا مشابهًا في عام 2014 مع PS4 في الذكرى العشرين لإصدار خط وحدة التحكم.

هذا ليس إعادة تصميم سريعة وقذرة. لقد تم وضع فكرة مشروعة في هذا. لا يتطابق جهاز التحكم DualSense المحدث تمامًا مع التصميم الأصلي، ولكنه يتناسب مع الجمالية العامة.

تضيف شركة Sony غلاف موصل كبل بمظهر عتيق، وروابط كبلات على شكل بلاي ستيشن وحامل عمودي ذي طابع خاص. حتى أن الصندوق يبدو وكأنه خرج من Toys "R" Us في التسعينيات.

هناك حزمتان للاختيار من بينهما. تأتي حزمة PS5 مع الإصدار الرقمي من وحدة التحكم (لذا لا يوجد محرك أقراص)، ووحدة تحكم DualSense قياسية، والملحقات المذكورة أعلاه والهدايا الإضافية مثل الملصق والملصق، ومشبك ورق PlayStation.

تتضمن حزمة PS5 Pro كل ما تم ذكره أعلاه، ولكنها تتضمن وحدة تحكم قياسية وDualSense Edge. كما تتضمن غطاءً قديمًا لمحرك الأقراص الاختياري وحامل الشحن. من السهل أن تغرق في PS5 Pro الباهظ الثمن عندما يبدو في الأساس نفس PS5 العادي. من الصعب جدًا القيام بذلك عندما يبدو وكأنه خرج من حلم حمى عام 1995.



حتى جهاز PlayStation Portal الغريب شبه المحمول يحصل على تحديث موضوعي، يتميز بالخارجية الرمادية الأيقونية. يمكن لمحبي سوني حتى الحصول على وحدات تحكم أعيد تصميمها دون الحاجة إلى شراء وحدة تحكم كاملة.

تبدأ الطلبات المسبقة في 26 سبتمبر لدى تجار التجزئة المشاركين ومن خلال الشركة نفسها. سيتم إصدار هذه العناصر في 21 نوفمبر. أي بعد أسبوعين فقط من إطلاق PS5 Pro. ولتحقيق هذه الغاية، تصنع سوني 12300 وحدة تحكم PS5 Pro الرجعية فقط، لذا نوصي بإجراء هذا الطلب المسبق في وقت مبكر. لسوء الحظ، لم تصدر الشركة معلومات التسعير، ومن المرجح أن تؤدي حزمة PS5 Pro إلى محو الحسابات المصرفية تمامًا. لقد تواصلنا للسؤال عن الأسعار وسنقوم بتحديث هذا المنشور عندما نتلقى ردًا.