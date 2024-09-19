وزير الرياضة يبحث استعدادات النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع اللجنة المنظمة الاستعدادات الأولية لماراثون زايد الخيري.



تناول الاجتماع مناقشة البرنامج الزمنى المحدد، ومناقشة كل الاستعدادات والأفكار المقترحة، كما تناول الاجتماع أهمية توفير كل الإمكانيات اللازمة لنجاح لهذا الماراثون والتجهيزات اللوجستية والتنظيمية المتعلقة بالحدث الرياضي الأكبر الذى تنفذه مصر بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة كل عام.



حيث أكد الدكتور أشرف صبحي أن ماراثون زايد الخيري يأتي في مقدمة البرامج التي توليها الوزارة عناية خاصة، وهو يعد مثالاً واضحاً للعلاقات العميقة التي تجمع البلدين الشقيقين، لافتاً إلى التنسيق والمتابعة الدورية لكل الأمور الخاصة بتنظيم الماراثون ليخرج في أفضل صورة أمام الجميع.