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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

وزير الرياضة يبحث استعدادات النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري

بوابة الوفد الإلكترونية

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع اللجنة المنظمة الاستعدادات الأولية لماراثون زايد الخيري.


تناول الاجتماع مناقشة البرنامج الزمنى المحدد، ومناقشة كل الاستعدادات والأفكار المقترحة، كما تناول الاجتماع أهمية توفير كل الإمكانيات اللازمة لنجاح لهذا الماراثون والتجهيزات اللوجستية والتنظيمية المتعلقة بالحدث الرياضي الأكبر الذى تنفذه مصر بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة كل عام.


حيث أكد الدكتور أشرف صبحي أن ماراثون زايد الخيري يأتي في مقدمة البرامج التي توليها الوزارة عناية خاصة، وهو يعد مثالاً واضحاً للعلاقات العميقة التي تجمع البلدين الشقيقين، لافتاً إلى التنسيق والمتابعة الدورية لكل الأمور الخاصة بتنظيم الماراثون ليخرج في أفضل صورة أمام الجميع.

 

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