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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

مواعيد عرض البرنامج الاجتماعي الجديد "الحب أعمى حبيبي"

بوابة الوفد الإلكترونية

تجربة عربية جديدة على المنصة الترفيهية الأشهر “نتفليكس”، يُعرض برنامج “الحب أعمى حبيبي”، وهو النسخة العربية من البرنامج الشهير “Love is Blind”

 

تفاصيل برنامج الحب أعمى حبيبي وموعد الانطلاق 

ينطلق البرنامج في 10 أكتوبر المقبل عبر منصة نتفليكس والذي يستعرض مجموعة من العزاب في الإمارات من مختلف أرجاء المنطقة، في رحلة من البحث عن شريك حياتهم ليقع الاختيار عليه دون رؤية مسبقة ليصبحا زوجان فيما بعد.

لكن قبل الوصول لمحطة الزواج ستأتي مرحلة التعارف على صفاتهم عيوبهم ومميزاتهم دون رؤية الطرف الآخر، ومع اقتراب موعد الزواج تصبح رؤية كلا منهما للآخر متاحة، فهل سيكملان مشوارهما سويًا ويتممان خطوة الزواج أم أن للرؤية رأي آخر، أم أن الحب بالفعل أعمى ومهما يكن الشكل فالأهم الصفات والجوهر، هذا ما استعرضه حلقات البرنامج “الحب أعمى حبيبي”.

 

 

يقدم البرنامج الزوجان إلهام علي و خالد صقر، بروحهما الخفيفة المعروفة لدى جمهورهما.

كان بين إلهام علي وخالد صقر قصب حب مميزة عندما قامت إلهام برفض إعلان اسم خطيبها لفترة طويلة، ثم قامت بالإعلان عنها ونشرت مقاطع فيديو بينهما. عبرت عن حبها لخالد وكم أن العلاقة بينهما مترابطة ومتناغمة ومتفاهمة. كان البعض يستنكر هذه العلاقة والسبب هو أن إلهام تكبر خالد بخمس سنوات.

 

 

 

 

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