وزارة الشباب تُطلق فعاليات مبادرة « تعالي مصر وشوف » بمشاركة 120 من أعضاء نادي القيادات الشبابية

ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية بتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024 – 2027 .

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية ،

مبادرة « تعالي مصر وشوف » بمشاركة 120 مشارك من أعضاء نادي القيادات الشبابية YLC بمراكز شباب المحافظة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة .

ومجمل ماجاء في الجلسة الافتتاحية لانطلاق فعاليات المبادرة :" التأكيد علي أن مصر تشهد نقلة نوعية في تاريخها الحديث في مختلف المجالات ، وهناك استراتيجية قومية ومستدامة لوزارة الشباب والرياضة نحو تنمية وبناء الشخصية المصرية وتمكين ودعم الشباب في كافة المجالات من خلال البرامج والأنشطة المتنوعة التى تقدمها .

كما تضمنت الجلسة الحديث حول :"دور مصر التاريخى فى نشر الحضارة المصرية وتأثير نهر النيل الحضارى على مصر وكيف ساعد نهر النيل فى بناء الحضارة؟ وأهمية دور نهر النيل في فهم تاريخ مصر، وأن البداية بداية مصرية لاستكشاف منابع النيل .

وتطرقت الجلسة الي :" أهمية السياسة الخارجية المصرية فى عدة نقاط وهى (الموقع الجغرافى الفريد"عبقرية المكان" وأهمية المكان -خبرة التحدى الحضارى والرسالة-ثم البيئة الداخلية) ، وأهمية قضية الوعى ، وكيفية مواجهة الشائعات .