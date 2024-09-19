الصحة توضح حقيقة حالات الإصابة بنزلات معوية.. وتطالب بعدم الالتفاف للأخبار المغلوطة

قالت وزارة الصحة والسكان في ضوء ما تم رصده من تردد حالات مصابة بأعراض نزلات معوية( إسهال- غثيان -قيئ) على مستشفيات محافظة أسوان فقد وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بارسال فريق مركزي من قطاع الطب الوقائي إلى المحافظة وتشير الدلائل الأولية التي رصدها الفريق إلى الحقائق التالية:

- بمراجعة سجلات المستشفيات التي ترددت عليها الحالات المرضية (المسلة، الصداقة، أسوان الجامعي، دارو المركزي ) تلاحظ أنه حتى مساء يوم 18/9/2024 تردد عدد من المرضى على المستشفيات مصابة باعراض نزلات معوية( إسهال- غثيان -قيئ) ، تم حجز عدد (63 )منهم في المستشفيات. ولم تستدعي حالة بقية المرضى الصحية الحجز بالمستشفيات وتم اعطائهم العلاج المناسب والتوصية الطبية باستكمال العلاج بالمنزل

- تم خروج عدد (16) حالة بعد تحسن حالتهم الصحية وما تزال بقية الحلات تتلقى العلاج بالمستشفيات

- لا يظهر حتى الآن وجود ارتباط وبائي لجميع الحالات حيث إن غالبية الحالات من منطقتيي أبو الريش بحري و دراو ولكل منهم محطة مياه منفصلة.

- أثبت فحص عينات طرد المحطة الأولي (بحري) مطابقتها للمواصفات القياسية في العينة التي تم سحبها حاليا وخلال آخر ثلاثة اشهر والثانية عدم وجود اي تغير ميكروبيولوجي او كيميائي.

- يواصل الفريق المركزي التابع لوزارة الصحة اتخاذ الاجراءات المعملية اللازمة و تفعيل منظومة الترصد و المتابعة من خلال اجهزة الوزارة المعنية وسيتم الاعلان عن النتائج النهائية لجميع الفحوصات والإجراءات التي قام بها الفريق المتخصص فور الانتهاء منها

- وتؤكد وزارة الصحة والسكان ان خطر الاصابة بالنزلات المعوية منخفض للغاية إذا اتبعت الإجراءات الصحية السليمة

* غسل اليدين بشكل متكرِّر،خاصة بعد استخدام المرحاض وقبل تناوُل الطعام.

* شرب المياه الآمنة من المصادر غير الملوثة

* تناوَلْ الطعام المطبوخ والساخن تماما وتجنب طعام الباعة المتجولين.

* غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها

- وتهيب وزارة الصحة بجميع المواطنين عدم الالتفات إلى الاخبار غير الموثقة والحصول على معلوماتهم من الإفادات التي تصدرها الجهات المختصة بوزارة الصحة والسكان.