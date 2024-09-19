حماس: نتنياهو يضع شروطًا تعجيزية عمدًا لتخريب أية فرصة للتوصل إلى اتفاق

أكدت حركة حماس أن بنيامين نتنياهو يضع شروطًا تعجيزية عمدا لتخريب أية فرصة للتوصل إلى اتفاق، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

نتنياهو يعطل الاتفاق

وأشارت حماس إلى أن نتنياهو هو من يعطل الاتفاق ولم يعط موافقة واضحة حول نقاط الصفقة، مؤكدة أن التوصل إلى اتفاق يتطلب ضغطا أمريكيا كافيا على الجانب الإسرائيلي.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، قال إنه كان متوقعًا أن يكون هناك مواجهة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، وهي مواجهة مرحلية بمعنى أن تبدأ بعدما يتخذ رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو الإجراءات والتدابير في الداخل الإسرائيلي وتصديق مجلس الحكومة المصغر.

وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو اتخذ إجراءات لتهيئة الجمهور الإسرائيلي لفتح جبهة جديدة في جنوب لبنان لاشتباك مع حزب الله، وخلق الذرائع للاشتباك مع حزب الله وليس الضفة الغربية، وهذا هو المخطط.

مواجهة الحرب السيبرانية

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «كان من المتوقع ان تبدأ عمليات مباشرة في عمق مناطق التماس، ولكن ما جرى يوضح أن هناك أمور أخرى استجدت ودخلت على الخط في إطار مواجهة الحرب السيبرانية واستخدام الحروب غير المتماثلة التي هي جديدة».

