شاهد.. انطلاق المعرض الدولي EGYPHILA لهواة طوابع البريد

انطلقت الخميس الدورة الأولى لمعرض إيجي فيلا (EGYPHILA) لهواة طوابع البريد والتاريخ البريدي، التي تنظمها الجمعية المصرية لطوابع البريد، تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تستمر الدورة خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر الجاري بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.



تأسست الجمعية المصرية لهواة طوابع البريد عام 1929 وسبق لها تنظيم كثير من المعارض الدولية في جميع أنحاء العالم.



قال هاني سلام، رئيس الجمعية، إن المعرض يضم مجموعات نادرة من مقتنيات عارضين دوليين من أعضاء الجمعية ومجموعات أخرى من مجموعة الدراسات المصرية بلندن، ومشاركات من كبار هواة الطوابع بالدول العربية.