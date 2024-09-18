آبل توقف تحديث iPadOS 18 لطرازات M4 iPad Pro

أوقفت شركة Apple مؤقتًا طرح iPadOS 18 لطرازات M4 iPad Pro، وهي بعض أغلى أجهزة iPad التي تبيعها الشركة، بعد أن اشتكى بعض المستخدمين من أن التحديث تسبب في تعطل أجهزتهم. أقرت شركة Apple بالمشكلة في بيان لـ Engadget، قائلة: "لقد قمنا بإزالة تحديث iPadOS 18 مؤقتًا لطرازات M4 iPad Pro بينما نعمل على حل مشكلة تؤثر على عدد صغير من الأجهزة".

ظهرت المشكلة لأول مرة من خلال Reddit، حيث وصف عدد متزايد من مستخدمي M4 iPad Pro كيف أصبحت أجهزة iPad الخاصة بهم غير قابلة للاستخدام بعد محاولتهم تثبيت أحدث إصدار من iPadOS. "في مرحلة ما أثناء التحديث، تم إيقاف تشغيل جهاز iPad الخاص بي، ولم يعد يعمل"، نشر مستخدم يُدعى tcorey23 على Reddit. "لقد أخذته للتو إلى متجر Apple الذي أكد أنه معطل تمامًا، لكنهم قالوا إنهم اضطروا إلى إرساله إلى مهندسيهم قبل أن يتمكنوا من إعطائي بديلاً على الرغم من أنني أمتلك Apple Care".

كتب مستخدم آخر على Reddit يُدعى Lisegot أن متجر Apple الذي أخذوا إليه جهاز iPad Pro M4 المعطل لم يكن لديه بديل في المخزون، مما يعني أنهم سيحتاجون إلى الانتظار من خمسة إلى سبعة أيام للحصول على جهاز iPad يعمل. وكتبوا: "لم يعتذر أحد بشكل خاص، بل وألمحوا حتى إلى أنه لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان التحديث قد تسبب في ذلك".

يعد وجود خلل في البرنامج يتسبب في تلف جهاز iPad أمرًا نادرًا. أشارت ArsTechnica، التي نشرت هذه القصة لأول مرة، إلى أنه يمكن عادةً وضع أجهزة iPad في وضع الاسترداد إذا تعطل تحديث البرنامج.

إذا كنت تمتلك جهاز iPad Pro M4، فلن تقدم لك Apple نظام التشغيل iPadOS 18 حتى يتم إصلاح المشكلة. ليس من الواضح متى سيتم إصلاحها.