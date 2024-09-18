630 ألف دولار غرامة على انتهاكات إطلاق سبيس إكس

تزعم إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أن سبيس إكس ارتكبت ثلاثة انتهاكات للسلامة من خلال الفشل في اتباع متطلبات الترخيص الخاصة بها خلال إطلاقين فضائيين في عام 2023. إذا تم فرض الغرامات الكاملة، فستواجه سبيس إكس فاتورة بقيمة 633009 دولارًا، وفقًا لبيان إدارة الطيران الفيدرالية.

تتعلق انتهاكات الترخيص بإطلاقين منفصلين لسبيس إكس. حدث الأولان في 18 يونيو 2023 كجزء من مهمة PSN Satria التي انطلقت من محطة كيب كانافيرال الفضائية. حدث الانتهاك الثاني في 28 يوليو 2023 فيما يتعلق بخطط مهمة EchoStar XXIV / Jupiter.

في الحالتين، طلبت سبيس إكس مراجعة جزء من خطط الاتصالات والموقع المتفجر على التوالي. وبحسب خطابات كتبتها إدارة الطيران الفيدرالية، فقد مضت سبيس إكس قدماً في خططها المنقحة على الرغم من أن إدارة الطيران الفيدرالية لم توافق على أو تصدر تعديلات على ترخيصها.

في مايو 2023، طلبت سبيس إكس إضافة غرفة تحكم جديدة للإطلاق وإزالة استطلاع جاهزية الساعة T-2 من إجراءاتها لإطلاقها في 18 يونيو 2023. وأبلغت إدارة الطيران الفيدرالية سبيس إكس في 15 و16 يونيو أنها لن توافق على التعديلات على ترخيص سبيس إكس قبل إطلاقها المقرر في 18 يونيو، لكن الإطلاق استمر بغرفة التحكم غير المصرح بها وبدون استطلاع جاهزية الساعة T-2. وبعد شهرين، قدمت سبيس إكس طلبًا لإنشاء مزرعة وقود صاروخية جديدة لإطلاقها في 28 يوليو 2023 في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا. ومرة ​​أخرى، لم توافق إدارة الطيران الفيدرالية على التعديل ولكن تم استخدام المزرعة على أي حال أثناء الإطلاق المقرر.

وتواجه سبيس إكس غرامتين بقيمة 175 ألف دولار بسبب انتهاكات 18 يونيو وغرامة بقيمة 293 ألف دولار بسبب انتهاك 28 يوليو. ولدى سبيس إكس 30 يومًا للرد على الاتهامات كتابيًا. ويمكن لشركة الفضاء اختيار عقد مؤتمر غير رسمي مع محامي إدارة الطيران الفيدرالية أو تقديم معلومات إضافية إلى إدارة الطيران الفيدرالية للدفاع عن قضيتها. وتتوفر قائمة كاملة بإجراءات فرض الغرامات لدى إدارة الطيران الفيدرالية على موقع الإدارة على الإنترنت.

ولم يمنع هذا الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس و"ملك التكنولوجيا في تسلا" إيلون ماسك من التعبير عن رأيه حول كيفية خططه لمعالجة الغرامات المقترحة من إدارة الطيران الفيدرالية. ونشر ماسك على موقع إكس أن "سبيس إكس سترفع دعوى قضائية ضد إدارة الطيران الفيدرالية بسبب تجاوزها التنظيمي".