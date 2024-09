إلغاء لعبة التصويب التعاونية The Dead by Deadlight رسميًا

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت Behaviour Interactive عن بعض ألعاب التصويب التعاونية Dead by Deadlight.

وقد تم إصدار واحدة منذ ذلك الحين وحظيت بإشادة نسبية، وهي The Casting of Frank Stone، وWhat the Fog التي جاءت وذهبت. وهذا يترك لعبة واحدة غير محسوبة. اليوم، يمكننا شطبها إلى الأبد. أعلنت الشركة للتو أن اللعبة الفرعية المعروفة فقط باسم Project T قد تم إلغاؤها.

تم الإعلان عن Project T كلعبة تصويب تعاونية من منظور الشخص الثالث، مما يجعلها واحدة من المرات النادرة في الامتياز التي يتمكن فيها اللاعبون من القتال ضد الأعداء باستخدام الأسلحة. كانت اللعبة موجودة في شكل تجريبي لفترة من الوقت، كجزء من برنامج Behavior Interactive. يبدو أن اختبارات اللعب المبكرة لم تكن جيدة. قالت الشركة إن "عددًا من اللاعبين أعربوا عن رضاهم" ولكن "نتيجة هذا التحليل العميق أسفرت عن نتائج غير مرضية بشكل عام".

لا يعني هذا أي شيء بالنسبة للامتياز الأكبر. فقد اتجه المطور إلى مشاريع تجريبية مؤخرًا ويبدو أن Project T لم ينجح في تحقيق النجاح. إنه أمر مؤسف، ولكن لا تزال هناك اللعبة الرئيسية والعديد من ألعابها المتقاطعة.

هناك أيضًا The Casting of Frank Stone المذكورة أعلاه، وهي لعبة تعتمد على السرد من إنتاج Supermassive وتدور أحداثها في نفس الكون. وأخيرًا، What the Fog هي لعبة تشبه Jumanji إلى حد ما في اللعبة الأصلية. ينغمس الأطفال في لعبة لوحية. أنت تعرف ما يحدث.