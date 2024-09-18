وزير الرياضة يؤازر المنتخب الوطني أمام الهند ببطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مؤازرة المنتخب الوطني المصري لكرة اليد للكراسي المتحركة في مباراته أمام نظيره الهندي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية، ببطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد في نسختها الثانية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من (١٦-٢١) سبتمبر الجاري، بمشاركة منتخبات "مصر، البرازيل، اليابان، فرنسا، أمريكا، الهند، البرتغال، وتشيلي".

حضر المباراة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، الدكتور مدحت البلتاجي، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، الدكتور محمد الأمين رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، وأعضاء مجلس الإدارة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن استضافة مصر لبطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد في نسختها الثانية، هو تأكيد على أن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو الريادة العالمية في كافة الألعاب، واستمراراً لثقة الاتحادات الدولية نحو مصر ومنشآتها الرياضة، بفضل دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية، ووضعها فى المصاف والمكانة العالمية التى تستحقها.

ووجَّه وزير الشباب والرياضة الشكر لمنتخب مصر وجهازه الفني على ما بذلوه خلال المباراه، سعياً منهم لتحقيق إنجازاً جديداً لكرة اليد المصرية على المستوى الدولي، معرباً عن ثقته في الجهاز الفني واللاعبين في تحقيق إنجاز مصري في البطولة الحالية، والتتويج باللقب، وإسعاد الجماهير المصرية.

من جانبهم، أعرب لاعبو المنتخب الوطني عن سعادتهم بحضور وزير الشباب والرياضة لتشجيعهم، مؤكدين أن ذلك يمثل حافزاً كبيراً لهم لبذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز، والاقتراب خطوة نحو التتويج باللقب.

جدير بالذكر أن قرعة البطولة أسفرت عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كلًا من: "الهند، البرتغال، وتشيلي".