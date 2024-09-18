الشباب والرياضة تطلق ملتقى "قادرات نحو مستقبل أفضل"

في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الانسان"

أطلقت اليوم وزارة الشباب والرياضة ، الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، فعاليات الجلسة الإفتتاحية لملتقى"قادرات نحو مستقبل أفضل " بحضور نخبة من الشخصيات الهامة وبمشاركة ٢٥٠ فتاة من عضوات أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب من مختلف محافظات الجمهورية .

استهل اللقاء بعرض لفيلم تسجيلي لأهم إنجازات أندية الفتاة والمرأة والمشروعات والمبادرات التي تم تنفيذها بالمحافظات ، وبدأت بحديث من فضيلة الدكتور محمد الضويني - وكيل الأزهر الشريف وتحدث عن دور المرأة في بناء الأسرة المصرية ، حيث أكد على الدور البارز للمرأة المصرية حيث أنها العامل الأساسي في بناء الأسرة في كيانها المتكامل فلا يمكن تصور الأسرة المصرية بدون المرأة وجهودها في مختلف المجتمعات، فهي عماد تلك الأسرة والتي تحرص على التوجيه والإرشاد متمسكا بالعادات والتقاليد ،بالإضافة إلى جهودها مع زوجها لتحمل الأعباء التي يمكن أن يواجهونها والذي يصب في النهاية لصالح الأسرة وهي تسعي دائما الي تعليم بناتها كيف تكن أمهات المستقبل .



يسعى الملتقى الي إبراز القيم المفقودة في مجتمعنا ومن أبرزها فقد لغة التواصل والاتجاه لمواقع التواصل الإجتماعي التي أصبحت مسيطرة علي الأجيال واختفاء لغة الحوار ، يأتي ذلك ضمن المبادرات المجتمعية التي تتبناها الدولة مثل مبادرة " بدايه جديدة " لدعم العودة إلى قيمنا الأصيلة الي جانب عدد من المشروعات التنموية والبروتوكولات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لتنفيذها داخل مراكز الشباب .



وفي كلمة السفيرة نبيلة مكرم - المدير التنفيذى للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم عن الدعم النفسي لدي الفتيات، تحدثت عن دور الأزهر في تأكيد ودعم الصحة النفسية للمرأة والذي كان له الدور الكبير في مواجهه التحديات النفسية للفتاة والمرأة وكذلك أكدت أن الدولة والقيادة السياسية دعمت الإهتمام بالصحة النفسية للمرأة، وأنها خلال مشوار الحياة تتعرض للعديد من الضغوطات التي تتحملها منذ الطفولة ،ثم عرضت تجربة مؤسسه فاهم للدعم النفسي والتي من ضمنها مجموعة الدعم للأمهات وتغيير صورة الطبيب النفسي الذي ظل لفترة طويلة وصمه عار ، كما أكدت على ضرورة تغيير صورة المرض النفسي الذي سيكون من خلال خطه عمل طويلة تحتاج لتضافر كافه الجهود في المجتمع .

كما تناول الدكتور خالد مسعود - رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة ، دور وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في الإهتمام بالمرأة في كافة المجالات وتبني العديد من المبادرات التنموية التي تسعى لتقدم المرأة وتنميتها وإكتساب مهارات جديدة.

وفي نهاية الجلسة الحوارية تم تكريم عدد من منسقات أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب بمختلف المحافظات، تقديراً لدورهن الفعال في أندية الفتاة والمرأة.



أدارت الجلسة الافتتاحية الإعلامية- ايمان رياض، وحضر اللقاء قيادات من وزارة الشباب والرياضة ، النائب محمود حسين - رئيس لجنة الشباب بمحلس النواب ، محمد عماره - وكيل لجنة الشباب بمجلس الشيوخ، النائبة دينا الهلالي - عضو مجلس الشيوخ ، الدكتور عمرو منتصر ، أسامة قابيل- من علماء الأزهر الشريف .

جدير بالذكر أن الملتقى تستمر فعالياته من ١٧ حتى ١٩ من سبتمبر الجاري ، ويهدف إلى التوعية بدور المرأة في المجتمع وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة " اجتماعياً ، اقتصادياً ، رياضياً ، وسياسياً " ، بالإضافة إلى توعية الفتيات بأهمية دور الأسرة في بناء كيان الفرد والمجتمع ، ودور الإعلام في تجسيد دور المرأة في الدراما المصرية ، تعزيز الصحة النفسية للمرأة، عرض نماذج وقصص النجاح لبعض الفتيات والسيدات داخل مجتمعهم.