حساسية السمسم.. 4 علامات التحذير وكيفية الوقاية والتعامل

تُعد حساسية السمسم من أنواع الحساسية الغذائية التي تشهد تزايداً في الاهتمام الطبي نظراً لزيادة حالات الإصابة بها، فالسمسم هو مكون شائع في العديد من الأطعمة والمستحضرات الغذائية، مما يجعل التعرف على أعراض الحساسية أمرًا مهمًا للحفاظ على صحة الأفراد المتأثرين، وفيما يلي نقدم لك ما هي حساسية السمسم وأعراضها، وكيفية التعامل معها بشكل فعال.

حساسية السمسم

ما هي حساسية السمسم؟

حساسية السمسم هي استجابة غير طبيعية لجهاز المناعة تجاه البروتينات الموجودة في بذور السمسم. يمكن أن تتراوح شدة الحساسية من أعراض خفيفة إلى حالات طبية طارئة.

أعراض حساسية السمسم

1. أعراض جلدية:

- الطفح الجلدي: يظهر على شكل حبوب حمراء أو بقع ملتهبة على الجلد.

- الحكة: قد يشعر الشخص بحكة شديدة في مناطق مختلفة من الجسم.

2. أعراض هضمية:

- القيء والإسهال: قد يعاني البعض من اضطرابات في الجهاز الهضمي بعد تناول السمسم.

- آلام البطن: قد يشعر الشخص بآلام وتقلصات في البطن.

3. أعراض تنفسية:

- السعال وصعوبة التنفس: قد يحدث سعال مستمر وصعوبة في التنفس نتيجة لتفاعل الحساسية.

- احتقان الأنف: يمكن أن يشعر الشخص بانسداد في الأنف أو صعوبة في التنفس من خلاله.

4. أعراض أخرى:

- تورم الوجه أو الشفاه: في حالات الحساسية الشديدة، يمكن أن يحدث تورم ملحوظ في الوجه أو الشفاه.

- الشعور بالدوار: قد يشعر الشخص بالدوار أو الدوخة، وهو ما يمكن أن يكون علامة على تفاعل أكثر شدة.

التعامل مع حساسية السمسم

- تجنب التعرض: من أهم خطوات التعامل مع الحساسية هو تجنب تناول أي منتج يحتوي على السمسم أو مشتقاته.

- قراءة الملصقات: التأكد من قراءة المكونات المدرجة على المنتجات الغذائية بعناية.

- استشارة الطبيب: استشارة طبيب متخصص للحصول على خطة علاجية مناسبة قد تشمل أدوية مضادة للحساسية.

- التحضير للطوارئ: في حالات الحساسية الشديدة، من الضروري حمل أدوية الطوارئ مثل الإبينيفرين في حال حدوث تفاعل حاد.

تُعد حساسية السمسم حالة صحية تحتاج إلى إدارة دقيقة لضمان تجنب الأعراض والمشاكل الصحية المرتبطة بها.