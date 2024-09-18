إطلاق مبادرة "نوارة" لدمج السيدات في سلاسل الإمداد

قام برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والذى تنفذه بايثفايندر إنترناشونال بالتعاون مع مجموعة وادي، بإطلاق مبادرة "نوارة".

يسعي البرنامج مع مجموعة وادي الي تعزيز سلسلة القيمة لشركة أعلاف الوادي، وهي إحدى شركات مجموعة وادي، بهدف زيادة مشاركة النساء وتحسين الأداء والإنتاجية في هذا القطاع.

تسعى مبادرة "نوارة" إلى تمكين النساء في المجتمعات الريفية من خلال توفير فرص لهن للترويج وبيع منتجات أعلاف الوادي محليًا. تدعم هذه المبادرة النساء اقتصاديًا وتخلق فرصًا جديدة لمصادر الدخل في مجتمعاتهن.

على مدار الاثنى عشر شهرًا القادمة، من المتوقع أن تدفع المبادرة بنمو ملحوظ في مبيعات اعلاف الوادي من خلال توسيع قنوات المبيعات وتنويع طرق التوزيع.

ويعتمد هذا النمو بشكل أساسي على زيادة مشاركة النساء، بدعم وتدريب فني في البحيرة. يهدف البرنامج إلى إنشاء نموذج مستدام للتنمية المجتمعية، يزود النساء بالقدرات اللازمة ليصبحن موزعات رئيسيات لمنتجات اعلاف الوادي.



يأتي إطلاق مبادرة "نوارة" بعد تحليل شامل لسلسلة القيمة قام به برنامج تمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. وقد حدد هذا التحليل الاستراتيجي داخل مجموعة وادي فرص دمج السيدات في سلاسل الامداد ووجه بتصميم مبادرة "نوارة" محددا الاهداف التي سبق ذكرها، بما في ذلك خطة الاستدامة المتكاملة للمبادرة.

قال خليل نصرالله، نائب الرئيس لامتياز الأعمال، مجموعة وادي: “يسعدنا أن نساهم في تحسين سبل عيش النساء من خلال هذه المبادرة الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. ونحن نؤمن إيمانا راسخا بأن تمكين المرأة أمر أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز التنمية المستدامة”.

وقالت دينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة: “نحن متحمسون لمبادرة نوارة، حيث سيضمن ذلك تزويد مجموعة وادي بالأدوات والدورات التدريبية والموارد اللازمة لتمكين المستفيدين من نوارة، والاستفادة من نوارة كنموذج مستدام”.