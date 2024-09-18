المنتور تعقد ورشة تدريبية للشركات الفائزة بمبادرة "من المحلية إلى العالمية"

تعقد شركة المنتور، غدا الخميس 19 سبتمبر 2024، أولى الورش التدريبية المقررة لعدد 100 شركة فائزة من أصل 1000 شركة تقدمت للمشاركة في مبادرة "من المحلية إلى العالمية" (Local To Global)، بالتعاون مع مركز إبداع مصر الرقمية (كريتيفا)، إذ قامت شركة المنتور بتصميم برنامج "Local to Global " ليتكون من عنصرين رئيسيين يهدفان إلى تعزيز المعرفة والمهارات داخل الشركات بطريقة شاملة وفعالة.

أوضحت سالى متولى الرئيس التنفيذى لتطوير المشروعات والأعمال بشركة المنتور، أن ورش العمل التفاعلية المقررة عقدها غدا للشركات مع الخبراء تتيح لقادة الشركات فرصة حضور جلسات تدريبية تفاعلية مع خبراء "المنتور" في مجموعة متنوعة من المجالات، موضحة أنه يتم تصميم هذه الورش بعناية لتلبية احتياجات القادة من خلال توفير بيئة تفاعلية لمناقشة أفضل الممارسات، والاستفادة من الخبرات المتنوعة، وتطوير مهارات القيادة والإدارة.

وأشارت الرئيس التنفيذى لتطوير المشروعات والأعمال بشركة المنتور، إلى ان أهداف الورش التدريبية أيضا تشكل الوصول المجاني لموظفي الشركة إلى منصة المنتور، كجزء من البرنامج، اذ يتم منح موظفي الشركات التي يشارك قادتها في ورش العمل وصولاً مجانيا إلى منصة "المنتور"، منوهة أنه يمكن للموظفين في المؤسسات التي تتعاون معها المنتور الاستفادة من مكتبة "المنتور" الشاملة التي تضم أكثر من 1200 برنامج تدريبي تغطي مجموعة واسعة من المجالات.

وعن مميزات منصة المنتور، قالت متولى، إن منصة "المنتور" تتميز بعدد من الأدوات والخصائص التي تساعد مدراء التدريب على رفع كفاءة موظفيهم وقياس العائد على الاستثمار (ROI) بشكل فعال، مشيرة إلى أن أبرز هذه المميزات تقارير مفصلة حول أداء الموظفين، اذ توفر المنصة تحليلات دقيقة توضح مدى تقدم الموظفين في الدورات التدريبية، بما في ذلك معدل الإنجاز، والنتائج التي تم تحقيقها، ومستويات المشاركة، فضلا أن البيانات تساعد المدراء في متابعة التحسينات الفردية والجماعية في أداء الموظفين.

وتتمثل أهداف مبادرة "من المحلية إلى العالمية" في إمكانية تخصيص البرامج التدريبية، بحيث يمكن لمدراء التدريب تصميم خطط تدريبية مخصصة بناءً على احتياجات الشركة وأهدافها، مما يتيح مرونة أكبر في تعزيز المهارات التي تحتاجها المؤسسة في الوقت المناسب، إذ تساعد أدوات الشركات ليس فقط في تحسين مهارات موظفيها، بل أيضاً في الحصول على رؤية شاملة حول تأثير التدريب على أداء العمل، مما يعزز اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالتطوير المهني.

وفيما يتعلق بقياس العائد على الاستثمار، تتيح منصة المنتور أدوات تحليلية لقياس مدى تأثير البرامج التدريبية على أداء الموظفين والإنتاجية العامة للشركة، كما يمكن تتبع التحسن في كفاءة الموظفين وربط ذلك بالمؤشرات المالية للشركة، مما يساعد في تحديد العائد الفعلي على الاستثمار في التدريب، كما تتيح المنصة للموظفين إمكانية الوصول إلى الدورات التدريبية في أي وقت ومن أي مكان، مما يعزز من فرص التعلم المستمر دون التأثير على أوقات العمل، كما تساعد هذه الميزة مدراء التدريب في ضمان التزام الموظفين ببرامجهم التدريبية من خلال إرسال تذكيرات دورية حول المواعيد النهائية أو الدورات الجديدة التي يجب حضورها.