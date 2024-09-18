سفير تركيا بافتتاح مصنع بيكو: مصر شريك مثالي لنا

قال صالح موطلو شن، السفير التركي لدى مصر، إن تركيا، من خلال علاماتها التجارية الوطنية والعالمية مثل بيكو، على استعداد لمشاركة تكنولوجياتها وقدراتها الإنتاجية وخبرتها مع مصر، مما يعكس الرؤية المشتركة للرئيسين رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي.

أضاف السفير التركي خلال افتتاح مجمع بيكو الصناعي الأول في مصر بمنطقة العاشر من رمضان، أن افتتاح المصنع، الذي يأتي عقب الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى تركيا، يمثل رمزًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية بين البلدين.

تابع أن مصر، بموقعها الاستراتيجي وتزايد تعداد سكانها وسياستها التنموية، هي الشريك المثالي لهذا التعاون، ونتطلع معًا إلى بناء مستقبل قوي ومزدهر.