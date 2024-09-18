Dell تطلق مجموعة جديدة من ملحقات الكمبيوتر والأجهزة الطرفية

على مدار السنوات القليلة الماضية، عززت شركة دل تكنولوجيز أجهزتها الطرفية وضخت الاستثمارات من أجل عملائها من خلال تطوير منتجات جديدة تتبنى أحدث الابتكارات. وكشفت شركة دل تكنولوجيز أثناء مؤتمر Dell Technologies World عن مجموعة ماوس وكيبورد صامت (KM555)ولوحة دل المفاتيح التعاونية السلك (KB525C) . ومن خلال تلك المجموعة، يمكنك الآن العمل بسلاسة باستخدام الأجهزة الطرفية الجديدة من شركة دل، والتي صُممت خصيصًا لتعزيز إنتاجيتك في العمل.

مميزات مجموعة الماوس والكيبورد الصامت Dell (KM555)

يُباع الماوس الصامت Dell (MS355) منفصلًا.

استمتع بالهدوء: تتميز بخاصية النقر الصامت الذي يسمح بكتابة هادئة ومريحة باستخدام المفاتيح الصامتة.

القيام بالعديد من المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي: يسهل مفتاح Copilot الوصول بسرعة إلى تطبيق Copilot في الويندوز، مما يسهل المهام ويعزز التعاون.

راحة مدمجة: توفر لوحة المفاتيح المساحة بنسبة 75% ومزودة بلوحة الأرقام ومفاتيح الأسهم، وتأتي بالحجم الكامل لتوفر تجربة كتابة مريحة، كما أنها أقرب إلى الماوس، مما يقلل من حركة الكتف لتعزيز الراحة أثناء فترات العمل الطويلة.

اتصال سهل: اتصال ثنائي الوضع RF 2.4 جيجا هرتز + BLE 5.1

تخصيص شخصي: يمكنك تخصيص 18 اختصار بلوحة المفاتيح (أو مفاتيح الاختصار)

صديقة للبيئة: تقدم مجموعة لوحة المفاتيح والماوس عمر بطارية يصل إلى 36 شهرًا، كما صُنعت بما يصل إلى 64% من البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك.

دقة قصوى: تنقل الماوس بتحكم دقيق مع دقة 4020 نقطة في البوصة (DPI).

مميزات لوحة مفاتيح Dell Wired Collaboration (KB525C):*

الأولى من نوعها في العالم: يمكنك الآن الاستمتاع بأول لوحة مفاتيح تعاونية سلكية في العالم حيث تتيح تطبيقات Zoom وMicrosoft Teams.

اتصال متعدد الاستخدامات: مزودة بوصلات Type-C وUSB-A، لتتوافق مع مجموعة ضخمة من الأجهزة.

مفاتيح ذكية: يسهل مفتاح Copilot الوصول بسرعة إلى تطبيق Copilot في الويندوز، مما يسهل المهام ويعزز التعاون، بالإضافة إلى مفاتيح تعاون مدمجة تمكن لكتم صوت الميكروفون/إلغائه، وتبديل الفيديو، ومشاركة الشاشة، والوصول إلى لوحة الدردشة لإدارة مكالمات الفيديو دون عناء.

تخصيص شخصي: يمكنك تخصيص 15 اختصار بلوحة المفاتيح (أو مفاتيح الاختصار)

التشغيل الهادئ: تتميز لوحة المفاتيح كاملة الحجم بتصميم منخفض الارتفاع للاستمتاع بتجربة كتابة مريحة، ومزودة بمفاتيح صامتة.

صديقة للبيئة: تم تصميمها باستخدام 65% من البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك.