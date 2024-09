وزير الشباب يطلق فعاليات مشروع five in one بنسخته الثانية بجميع المحافظات

عبر تقنية الفيديو كونفرانس..

في خطوة جديدة نحو تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم، أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الڤيديو كونفرانس، فعاليات مشروع five in one في نسخته الثانية بجميع المحافظات، والذي ينفذه مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضةYLY "شباب يدير شباب"، بمشاركة أكثر من ١٥ ألف مشارك بالمحافظات، في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الانسان)، وبحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظات.

يناقش مشروع five in one في نسخته الثانية، والذي يُعد الأول من نوعه ٥ موضوعات وهي "عرض مشاريع الوزارة، وأخلاقيات العمل، والتواصل الفعال، البحث والتطوير، التطوير الذاتى).

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "يسعدني اليوم أن أطلق النسخة الثانية من مشروع five in one بجميع محافظات الجمهورية، هذا المشروع يُعد استثماراً حقيقياً في شبابنا، ويهدف إلى تنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات".

وأكد وزير الشباب أن الهدف الرئيسي من مشروع five in one هو تحقيق التنمية الشاملة للشباب وتطوير مهاراتهم، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة نسعي من خلالها إلى بناء جيل واعٍ ومبدع وقادر على تحمل المسؤولية، بالإضافة إلى الترويج لمشاريع وزارة الشباب والرياضة والفرص التي تقدمها للشباب.

أضاف الدكتور أشرف صبحي أن الهدف من المشروع أيضاً هو بناء شباب واعٍ قادر على تنظيم أهم الفاعليات والأحداث بدايةً من التخطيط للتنفيذ، بالإضافة إلى تطوير إمكانيات الشباب القيادية، وتعميق الشعور بالمسئولية لدي الشباب، وتعزيز قيم الإنتماء والولاء لدي الشباب، وتوفير فرص للتعلم واكتساب الخبرات، وتنمية مهارات التواصل وامدادهم بفرص كيفية التطوير الذاتي، فضلاً عن إبراز أهمية البحث والتطوير في كافة جوانب المشروع.