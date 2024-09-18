بيكو: 120 مليون جنيه استثمارات في مصنع العاشر من رمضان

قال أوميت جونيل المدير الإقليمي لبيكو في الشرق الأوسط، إن الشركة تسجل إنجاز كبير بافتتاح مصنعها الأول بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

تابع جونيل خلال افتتاح مجمع بيكو الصناعي الأول بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، أن افتتاح المشروع جاء نتاجا لعلاقات قوية بين الحكومة المصرية والتركية وقد حصلت الشركة على الرخصة الذهبية وقد ذللت الحكومة المصرية العقبات.

أضاف المدير الإقليمي لبيكو في الشرق الأوسط، أن استثمارات الشركة بلغت 120 مليون دولار .

أوضح جونيل أن منتجات بيكو تحمل علامة صنع في مصر، مشيراً إلى أن المصنع يعد رمز للرؤية المصرية.