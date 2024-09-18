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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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خبير علاقات دولية: توافق مصري أردني على ضرورة وقف نزيف الدم بغزة

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن الاتصال بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني، يعكس التنسيق المستمر والتشاور بين مصر والأردن والجهود المتواصلة فيما يتعلق بدعم الحقوق الفلسطينية.

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توافق مصري أردني على ضرورة وقف حرب غزة

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك توافق مصري أردني على ضرورة وقف حرب غزة، ومصر هي الداعم الأساسي لفلسطين وأيضا الأردن واحد من الداعمين للقضية، وهناك  تطابق فى الرؤى الخاصة بخطر توسع الصراع الإقليمي، لذا فالتحرك من البلدين في التوقيت الحالي مهما للغاية مع وجود رغبة إسرائيلية بإشعال المنطقة لتحقيق مصالح الحكومة الإسرائيلية في البقاء داخل السلطة.

وقف نزيف الدم في غزة

وأكد خبير العلاقات الدولية، على أن جهود مصر في جميع المسارات لوقف نزيف الدم في غزة، بالإضافة إلى دور الدولتين في التخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني وخاصة تقديم المساعدات الإنسانية.
 

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