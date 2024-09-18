باحث سياسي: المنظمات الدولية تخضع لإرادة إسرائيل (فيديو)

أعرب منذر حوارات، الكاتب والباحث السياسي، عن توقعاته بشأن إجتماع اليوم للجنة الوزارية العربية، قائلا: « الهدف من هذا الإجتماع المنبثق عن الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي هو أن يقوم بالضغط على الولايات المتحدة لتتخذ إجراءات صارمة بحق إسرائيل».

إجتماع اللجنة الوزارية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مذاعة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إجتماع اللجنة الوزارية من المفترض أن يضغط على الهيئات الدولية التي تقصر بحق الشعب الفلسطيني، بالأخص على الصعيد الإنساني في ظل الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الجميع يخضع لإرادة إسرائيل بالأخص المنظمات الدولية التي تخضع لرغبة جيش الإحتلال في تقليل المساعدات للحد الذي تسمح به إسرائيل، ذاكرا أن كل تلك الإجراءات لا تتفق مع حقوق الإنسان ومخالفة للقوانين الدولية.

القضية الفلسطينية

وأوضح أن هذا الإجتماع يهدف إلى إعادة بحث الحلول الممكنة للتوصل لحل منطقي في ما يخص القضية الفلسطينية، إذ لا يعقل أن تستمر إسرائيل في ما تقوم به من إجراءات في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن مشروعات إسرائيل وخططها لا تقتصر على قطاع غزة فقط بل توسعت لتشمل الضفة الغربية كذلك.