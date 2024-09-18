الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية

في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الانسان، تواصل تنفيذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية؛ مهرجان ليالي مراكز الشباب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، ليصل محافظة الدقهلية.



حيث تم تنفيذ مهرجان ليالي لمراكز شباب في محافظة الدقهلية بمركز شباب استاد المنصورة، بتنظيم أنشطة متنوعة ما بين ترفيهية ورياضية وفنية وثقافية واجتماعية، بالإضافة إلى تنظيم مسيرة.



ومن المقرر أن يتم تنفيذ مهرجانات ليالي مراكز الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الانسان).



حيث أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن المهرجان يهدف إلي جذب الشباب إلى مراكز الشباب من خلال مجالات متنوعة للنشاط لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة وتكثيف الأنشطة بمراكز الشباب، صقل و تنمية الوعي الثقافي و الإجتماعي والرياضي لدى الشباب، انتقاء الشباب المتميز و المثالى من خلال تلك الأنشطة الثقافية والرياضية، و تشجيع الشباب على الابتكار و الإبداع الثقافي.



وأشار الوزير إلي أهمية المبادرة الرئاسية بداية جديدة، ودورها من خلال برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، حيث تشمل المبادرة تشمل عدداً كبيراً من المبادرات في المجالات، فيما تتبنى وزارة الشباب والرياضة وضع برنامج تنشئة بدنية سليمة للأطفال لبناء جيل رياضي معافى بدنياً وصحياً.