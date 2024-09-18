لم يصدر أي تصريحات رسمية من إسرائيل حول حادث لبنان (فيديو)

عقبت مراسلة القاهرة الإخبارية، على التعليمات التي أصدرت أمس من جانب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي والتي حذرت الوزراء في الحكومة الإسرائيلية من عدم الإدلاء بأي تصريحات أو إجراء أي مقابلات صحفية، قائلة: «هذه الإجراءات جاءت بعد ما قام مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بكتابة تغريدة ألمح فيها عن مسئولية إسرائيل عن حادث لبنان».

عدم النشر وعدم الإدلاء بالتصريحات بما يتعلق بعملية لبنان

وأضافت خلال مداخلة مذاعة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه كان هناك أمر بعدم النشر وعدم الإدلاء بالتصريحات بما يتعلق بعملية لبنان، لذا لم يصدر أي تصريحات من إسرائيل الرسمية مثلما حدث في حادثي اغتيال فؤاد شكر وإسماعيل هنية.

وأشارت إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تكثف نشر الحادث نقلا عن وسائل الإعلام العربية وكذلك اللبنانية التي تتحدث فيها عن تداعيات الحادث وعن الخطوات التي اتخذها المجلس الوزاري.

حزب الله

وأوضحت أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتداول أنه من المحتمل أن يقوم حزب الله بالرد على هذا الهجوم، ذاكرة أن رئيس أركان جيش الاحتلال صرح بأن جيش الاحتلال مستعد للتعامل مع أي تصعيدات تأتي من جانب جنوب لبنان سواء في الهجوم أو الدفاع وينعي بذلك استعداد إسرائيل بإتخاذ خطوة استباقية والهجوم على جنوب لبنان أو التعامل مع الوضع إذا هاجم حزب الله إسرائيل.