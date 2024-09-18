الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

لم يصدر أي تصريحات رسمية من إسرائيل حول حادث لبنان (فيديو)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

عقبت مراسلة القاهرة الإخبارية، على التعليمات التي أصدرت أمس من جانب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي والتي حذرت الوزراء في الحكومة الإسرائيلية من عدم الإدلاء بأي تصريحات أو إجراء أي مقابلات صحفية، قائلة: «هذه الإجراءات جاءت بعد ما قام مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بكتابة تغريدة ألمح فيها عن مسئولية إسرائيل عن حادث لبنان».

txt

طيران الاحتلال يستهدف مواقع ﻟ«حزب الله» في جنوب لبنان

txt

واشنطن تحذر إيران من استغلال تفجيرات لبنان لزيادة التوترات مع إسرائيل

عدم النشر وعدم الإدلاء بالتصريحات  بما يتعلق بعملية لبنان

وأضافت خلال مداخلة مذاعة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه كان هناك أمر بعدم النشر وعدم الإدلاء بالتصريحات  بما يتعلق بعملية لبنان، لذا لم يصدر أي تصريحات من إسرائيل الرسمية مثلما حدث في حادثي اغتيال فؤاد شكر وإسماعيل هنية.

وأشارت إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تكثف نشر الحادث نقلا عن وسائل الإعلام العربية وكذلك اللبنانية التي تتحدث فيها عن تداعيات الحادث وعن الخطوات التي اتخذها المجلس الوزاري.

حزب الله

وأوضحت أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتداول أنه من المحتمل أن يقوم حزب الله بالرد على هذا الهجوم، ذاكرة أن رئيس أركان جيش الاحتلال صرح بأن جيش الاحتلال مستعد للتعامل مع أي تصعيدات تأتي من جانب جنوب لبنان سواء في الهجوم أو الدفاع وينعي بذلك استعداد إسرائيل بإتخاذ خطوة استباقية والهجوم على جنوب لبنان أو التعامل مع الوضع إذا هاجم حزب الله إسرائيل.

الجريدة الورقية