Farid تحصل على تمويل 250 ألف دولار لتعزيز الابتكار والتوسع

أعلنت شركة Farid المصرية الناشئة المتخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم، عن تلقيها تمويلا بقيمة 250 ألف دولار في جولة تمويلية من نوع "ما قبل البذرة" من سيدة الأعمال السعودية أمل بنت عبدالعزيز العجلان، ويأتي هذا التمويل في الوقت الذي أبرمت فيه الشركة عدة شراكات استراتيجية مع عدد من المدارس في مصر.

وتتخصص منصة Farid في تكنولوجيا التعليم التي تهدف إلى بناء الشخصية ودعم الصحة النفسية للأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و18 عاما، وتعتمد الشركة على منهجيات تعليمية حديثة لتطوير المهارات الشخصية والنفسية.

تأسست شركة Farid في عام 2024، بواسطة رائد الأعمال محمود حسين، مستفيدا من خبرته الطويلة في مجال التعليم والتنمية الشخصية، وتميزت الشركة في تقديم حلول تعليمية مبتكرة لتحسين رفاهية الأطفال وتعزيز مهاراتهم الشخصية.

وتُعد منصة فريد Farid هي الأولى والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تقدم جلسات فردية مباشرة لبناء الشخصية ودعم الصحة النفسية للأطفال العرب من عمر 3 إلى 18 عاما، بالإضافة إلى تقديم تدريبات للشباب والخريجين ليصبحوا مدربين معتمدين في منهجية Farid التعليمية والنفسية.

أعرب محمود حسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Farid، عن سعادته الكبيرة بهذه الخطوة واعتزازه بالثقة الغالية لسيدة الأعمال أمل بنت عبدالعزيز العجلان.

وأوضح حسين أن الشركة ستستخدم التمويل لتوسيع منصتها وتطوير محتوى تدريبي جديد، بالإضافة إلى توظيف موظفين ومدربين جدد، والتوسع بالسعودية والإمارات، كما ستعمل الشركة على عقد شراكات مع العديد من المدارس والجامعات لتعزيز وصولها إلى الجمهور المستهدف.

وأشار مؤسس Farid ورئيسها التنفيذي إلى أن الابتكار في التعليم يعد أهم العوامل الرئيسية لجذب التمويل، وهو ما تحقق من خلال منهجية Farid الفريدة.

بالإضافة إلى ذلك، بحسب محمود حسين، فإن السوق الضخم والحاجة المتزايدة لتعليم المهارات الشخصية والتنمية الذاتية للأطفال في المنطقة، إلى جانب خطط التوسع الإقليمي في أسواق دول الخليج، تجعل من Farid خيارا جذابا للمستثمرين الذين يتطلعون لدعم التعليم والرفاهية.

ويضيف حسين، أن أهداف Farid تتضمن التوسع الإقليمي عبر إطلاق المنصة في المزيد من المدارس والمؤسسات التعليمية في السعودية ومصر والإمارات، كما تهدف المنصة إلى زيادة عدد المشتركين ليصل إلى 20,000 مشترك جديد خلال العامين المقبلين، كما تسعى Farid إلى تطوير محتواها بإضافة ورش عمل ومناهج جديدة تعزز من المهارات الشخصية للأطفال وتنمية مواهبهم ودعم صحتهم النفسية لكي يكونوا قادرين على مواجهة تحديات المستقبل والاستعداد له بكل ثقة، وفي مجال التدريب والتوظيف، تستهدف المنصة تدريب 10,000 خريج من كليات التربية ليصبحوا مدربين معتمدين لدى Farid بحلول عام 2030.

الجدير بالذكر أن شركة Farid تم اختيارها من أفضل 100 شركة ناشئة بمؤتمر Leap 24 والذي عُقد بالعاصمة السعودية الرياض في مارس من هذا العام 2024.