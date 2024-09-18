تي باي تكشف عن هوية جديدة للعلامة التجارية

أعلنت تي باي، عن مبادرة إعادة هيكلة شاملة للعلامة التجارية، وهو تغيير يعكس النمو الكبير الذي شهدته الشركة منذ انطلاقها في عام 2014.

بعد عقد من الخبرة وتواجد في أكثر من 30 دولة عبر ثلاث قارات، تُعيد تي باي تعريف علامتها لتثبيت مكانتها كموصل الدفع، مدفوعة برؤية توحيد منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا من خلال تغطية شبكية لا مثيل لها، وتحالفات استراتيجية مع التجار، وتفوق في عمليات الدفع.

لا تعد إعادة الهيكلة هذه مجرد تحديث بصري؛ بل تمثل تأكيدا لوضع الشركة الاستراتيجي كقوة رائدة في المدفوعات عبر الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

كما إنها تجسد التزامنا بتبسيط المعاملات الرقمية وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال حلول دفع مبتكرة وآمنة.

المحور الأساسي لهذا التحويل هو التركيز على معالجة المعاملات بسلاسة، مما يضمن كفاءة وسرعة في إتمام جميع المدفوعات. تسلط الهوية الجديدة الضوء على التزامنا بالشفافية مع كافة شركائنا من خلال طرق الدفع وتحصيل الأرباح ومشاركة التقارير الشاملة، مما يمكّن شركاءنا من تنمية أعمالهم بثقة.



بينما تظل الابتكار والأمان محورين أساسيين، تؤكد تي باي على ألا توجد معاملة، ولا تاجر، ولا سوق صغير بحيث لا يمكننا خدمته. من خلال التركيز على المعاملات الصغيرة، نعالج عددًا أكبر من المدفوعات الصغيرة مقارنة بأي بنك في المنطقة، كما نغطي أسواقًا أكثر من أي مشغل للهاتف المحمول، ونصل إلى عدد أكبر من الافراد مقارنة بالبنوك، مما يثبت أن الأصغر أصبح الآن الأكبر.

قال فراس هلال، مدير تسويق القيمة المضافة في شركة الاتصالات الكويتية (أس تي سي): لقد كانت شراكتنا مع تي باي، التي بدأت في عام 2015، حاسمة في نمو خدمات الدفع عبر الخصم من رصيد رقم الهاتف أو إضافة رسوم الاشتراك لفاتورة الهاتف الشهرية لشركة الاتصالات الكويتية (أس تي سي). على مر السنين، أطلقنا بنجاح أكثر من 15 خدمة، مما اثمر بتعدد عروضنا المقدمة لقاعدة مستخدمي شركة الاتصالات الكويتية (أس تي سي) التي تضم 2.4 مليون مشترك. وقد أدت هذه الشراكة إلى زيادة ملحوظة في عائدات خدمة الدفع عبر الخصم من رصيد رقم الهاتف أو إضافة رسوم الاشتراك للفاتورة، بأكثر من ١٥ ضعفًا منذ البداية. وهذا النجاح يعكس قوة شراكتنا وفعالية حلول الدفع المبتكرة التي تقدمها تي باي في السوق.

كما أضاف: تعكس هوية العلامة التجارية الجديدة لتي باي التزامًا بالابتكار والتميز – قيم أساسية لأهدافنا في شركة الاتصالات الكويتية (أس تي سي). مع حصة سوقية تقارب 25% في الكويت، نحن فخورون بمواصلة تعاوننا مع تي باي، واثقين من أن إعادة هيكلتهم ستعزز من قيمة ومصداقية جهودنا المشتركة في المنطقة.

وقال سكوت ويمان مدير الشراكات في شاهد في اي بي: 'منذ بدء تعاوننا في عام 2015، كانت الشراكة مع تي باي عاملاً أساسيًا في جعل محتوى شاهد أكثر انتشارا عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من خلال دمج خدمة الدفع عبر الخصم من رصيد رقم الهاتف أو إضافة رسوم الاشتراك لفاتورة الهاتف الشهرية، وسعنا نطاق انتشارنا بشكل كبير، متصلين بأكثر من 30 مشغلاً في 14 دولة.