موعد انتهاء مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد انتهاء مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء 2024 لتقنين أوضاعهم مع الدولة وتجنب التعرض للغرامات.

وحدد القانون مهلة 6 أشهر لتقديم المواطنين طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

يذكر أن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية حدد مدة 6 أشهر لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقًا للقانون الجديد، وذلك لأصحاب طلبات التصالح القديمة وفقًا القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، وللمواطنين الذين لم يتقدموا للتصالح من قبل ولديهم مخالفات بنائية، بدأت تلك المدة من شهر مايو الماضي، ومن المقرر أن تنتهي مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بداية من شهر نوفمبر 2024 المقبل.

وفتحت وزارة التنمية المحلية باب تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بداية من الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، وأوضحت أنه يستمر تقديم الطلبات لمدة 6 أشهر على جميع أنحاء الجمهورية، كما نصت اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد على أنه يجوز مد المدة المُشار إليها والمحددة بـ 6 أشهر لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات، على أن يكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء.

كما تستقبل جميع المحافظات على مستوي الجمهورية طلبات التصالح في مخالفات البناء الخاصة بالمواطنين، عن طريق المراكز التكنولوجية، وبوابة خدمات المحليات عبر الإنترنت، وتطبيق تصالح على الهاتف المحمول.