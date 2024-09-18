واشنطن: اطلعنا على خطة زيلينسكي للسلام

أعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن الولايات المتحدة اطلعت على خطة الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي لتسوية النزاع في أوكرانيا.

وقالت توماس غرينفيلد خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "اطلعنا على خطة الرئيس زيلينسكي للسلام. ونعتقد أنها تتضمن الاستراتيجية والخطة التي قد تنجح".

وتابعت: "وعلينا أن نفكر كيف يمكننا تفعيلها من خلال التعامل مع جميع الدول ورؤساء الدول والحكومات الذين سيكونون هنا في نيويورك".

وأعربت المندوبة الأمريكية عن أملها في "تحقيق التقدم على هذا الاتجاه".

وكان الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي قد أعلن للصحفيين في وقت سابق أن لديه "خطة لانتصار أوكرانيا"، تتضمن "إجبار روسيا على إنهاء الحرب بطرق دبلوماسية".

ولم يتم الكشف عن تفاصيل "الخطة" المذكورة.