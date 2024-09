لعبة Skate جديدة تصل في عام 2025 بعد انقطاع دام 15 عامًا

لقد مرت ألعاب التزلج بعصر ذهبي آخر خلال العامين الماضيين مع مساهمات مثل لعبة Skate Story السريالية من Devolver ولعبة Helskate من Phantom Coast Games. والآن اقترب إصدار جديد في واحدة من أكثر امتيازات التزلج المحبوبة خطوة واحدة من الحصول على تاريخ الإصدار.

أعلنت EA عن خططها لإصدار لعبة Skate جديدة في مرحلة الوصول المبكر - والتي تحمل عنوانًا بسيطًا هو skate. (أحرف صغيرة، مع نقطة) - العام المقبل على حساب X الرسمي للعبة. يتضمن التحديث أيضًا بعض لقطات ما قبل الإصدار التجريبي للعبة الجديدة التي يتم اختبارها حاليًا على وحدات التحكم وأول إصدار للكمبيوتر الشخصي من الامتياز من خلال Steam.

نحن سعداء للغاية للإعلان عن إطلاق skate. في مرحلة الوصول المبكر في عام 2025. سنشارك المزيد من التفاصيل حول ما يمكن توقعه في الأشهر المقبلة.

لقد تلقى عشاق امتياز Skate طويل الأمد سيلًا من التشويق والتحديثات منذ أن أعلنت EA لأول مرة عن الإصدار الجديد قبل أربع سنوات. والجدير بالذكر أن EA أبلغت المعجبين في يونيو الماضي أن هذا العنوان الجديد سيكون لعبة خدمة حية مجانية للعب مع معاملات صغيرة (على الرغم من أنه بدون أي عناصر "لعب للفوز"). أصدر ناشر اللعبة أيضًا تفاصيل جديدة في مذكرات مطور اللعبة الرسمية حول كيفية إعادة بناء نظام التحكم في الحيل "Flick-It"، وتوسيع تخصيصات شخصية اللعبة وتنفيذ اختبارات اللعب مع ردود الفعل من عشاق الامتياز.

كشف المطورون أيضًا عن بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام حول السرد الأساسي للعبة. تجري لعبة Skate الجديدة في مدينة سان فانستردام الخيالية، والتي استولى عليها زعيم شركة يُدعى M-Corp. يبدو أن أفعال شركة M-Corp السيئة بدأت تلحق بها أخيرًا، مما يعني أن مدينة سان فان القابلة للتمزيق أصبحت مفتوحة أمام المتزلجين مرة أخرى. شارك مقطع فيديو تشويقي تحديثًا عن إمبراطورية شركة M-Corp المنهارة من بطولة نجم فيلم I Think You Should Leave والممثل الكوميدي تيم روبنسون بدور الخادم المؤسسي ريتشارد "ريتشي" داندل.