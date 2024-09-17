نظارات Snap تُدخل يديك إلى الواقع المعزز

تتميز أحدث نظارات الواقع المعزز من Snap بتصميم جديد تمامًا - ولكن لا يزال كبيرًا جدًا - وحقل رؤية أكبر وبرامج جديدة تمامًا تدعم قدرات تتبع اليد الكاملة. لكن الشركة لا تجعل نظارات Spectacles من الجيل الخامس متاحة إلا للمطورين المعتمدين الراغبين في الالتزام باشتراك لمدة عام بقيمة 99 دولارًا شهريًا للبدء.

إنها استراتيجية غير عادية، لكن Snap تقول إنها تتبنى هذا النهج لأن المطورين هم في الوقت الحالي في أفضل وضع لفهم قدرات وقيود أجهزة الواقع المعزز. وهم أيضًا الأكثر استعدادًا للالتزام باشتراك باهظ الثمن بقيمة 1000 دولار أو أكثر للحصول على التكنولوجيا.

تشرح صوفيا دومينجيز، مديرة منصة الواقع المعزز في Snap، أن المطورين هم أكبر المتحمسين للواقع المعزز. وهم أيضًا من سيبنون أنواع التجارب التي ستجعل بقية مستخدمي Snapchat متحمسين لهم أيضًا.

تقول دومينجيز لـ Engadget: "هذا ليس نموذجًا أوليًا". "لدينا جميع المكونات. نحن مستعدون للتوسع عندما يكون السوق موجودًا، لكننا نريد القيام بذلك بطريقة مدروسة وإشراك المطورين في رحلتنا."

منحتني Snap معاينة مبكرة للنظارات قبل حدث Partner Summit الخاص بها، ولا تبدو Spectacles وكأنها نموذج أولي بالطريقة التي كانت عليها أول نظارات Spectacles التي تدعم الواقع المعزز في عام 2021. الأجهزة والبرامج أقوى بكثير. شاشات الواقع المعزز أكثر وضوحًا وأكثر غامرة، وهي تدعم بالفعل أكثر من عشرين تجربة واقع معزز، بما في ذلك عدد قليل من الأسماء الكبيرة مثل Lego و Niantic (وفقًا لـ Snap، فإن شركة Industrial Light and Motion، مطورة Star Wars، لديها أيضًا عدسة قيد العمل).

للتوضيح، النظارات ضخمة. كبيرة بشكل مضحك تقريبًا. إنها أعرض بكثير من وجهي، وذراعيها بارزتان بعد نهاية رأسي. ساعدني محول صغير في ملاءمتها حول أذني بشكل أكثر إحكامًا، لكنها لا تزال تشعر وكأنها قد تنزلق من وجهي إذا هززت رأسي فجأة أو انحنيت لأسفل.

ومع ذلك، تبدو الإطارات الجديدة أشبه بالنظارات الحقيقية أكثر من نظارات Spectacles من الجيل الرابع، والتي كانت ذات تصميم ضيق وزاوي مع عدسات داكنة. الإطارات الجديدة مصنوعة من البلاستيك الأسود السميك ولها عدسات شفافة قادرة على التعتيم عند التحرك في الخارج، مثل عدسات الانتقال.



تحتوي العدسات على تقنية الموجات الموجهة من Snap، والتي، إلى جانب "أجهزة العرض الصغيرة ذات الكريستال السائل على السيليكون"، تمكن قدرات الواقع المعزز. كما تم تجهيز كل زوج بكاميرات وميكروفونات ومكبرات صوت.

يوجد داخل كل ذراع معالج Qualcomm Snapdragon. تقول Snap إن إعداد المعالج المزدوج جعل النظارات أكثر كفاءة ويمنع مشاكل ارتفاع درجة الحرارة التي ابتليت بها سابقتها. يبدو أن التغيير فعال. في العرض التوضيحي الذي استغرق قرابة ساعة، لم يسخن أي من نظارتي Spectacles اللتين جربتهما، على الرغم من أنهما كانا دافئين قليلاً عند اللمس بعد الاستخدام المطول. (تبلغ مدة بطارية الجيل الخامس من Spectacles حوالي 45 دقيقة، مقارنة بـ 30 دقيقة مع طراز الجيل الرابع.)

لقد حسنت Snap أيضًا قدرات الواقع المعزز بشكل كبير. كان محتوى الواقع المعزز المعروض واضحًا ومشرقًا. عندما خرجت إلى الخارج في الشمس، خفتت العدسات، لكن المحتوى كان حيويًا تقريبًا كما كان عندما كنت في الداخل. بدقة 37 بكسل لكل درجة، لم أتمكن من تمييز وحدات البكسل الفردية أو الحدود الضبابية كما هو الحال في بعض أجهزة الواقع المعزز الأخرى.

لكن التحسن الأكثر وضوحًا من نظارات الواقع المعزز الأخيرة من Snap هو مجال الرؤية الأكبر. تقول Snap إنها ضاعفت مجال الرؤية ثلاث مرات تقريبًا من الجيل السابق من Spectacles، مما زاد من نافذة المحتوى المرئي إلى 46 درجة. تزعم شركة Snap أن هذا يعادل وجود شاشة مقاس 100 بوصة في الغرفة معك، وشعرت أن العرض التوضيحي الخاص بي كان أكثر غامرة بشكل ملحوظ مما رأيته في عام 2021.