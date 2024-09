كيف تدمج التكنولوجيا أفريقيا مع العالم في مؤتمر 2024 Moonshot

أعلنت شركة TechCabal، المتخصصة في تنظيم الفعاليات التكنولوجية، رسمياً عن تنظيم فاعليات الدورة الثانية لمؤتمر 2024Moonshot، في الفترة من 9 - 10 أكتوبر 2024 المقبل بمركز إيكو للمعارض في لاجوس نيجيريا، بمشاركة أبرز قادة التكنولوجيا والخبراء والمتحدثين وكبار المديرين التنفيذيين من 8 دول تشمل المملكة المتحدة، هولندا، مصر، غانا، الجزائر، نيجيريا كما سيسلط المؤتمر الضوء على عدد من المحاور أهمها استعراض رؤية الحكومات، السياسات والتنظيمات Policy & Regulation، كما سيستضيف عدد من ورش العمل والجلسات حول مستقبل التجارة الدولية.



وكشفت TechCabal أن قائمة المتحدثون في جلسات المؤتمر ستضم كل من والي إدون، وزير المالية ومنسق الاقتصاد في نيجيريا، والدكتور بوسون تيجاني، وزير الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي في نيجيريا، وجوني باكستر، القنصل البريطاني العام.

ومن المتوقع أن يشمل المتحدثون البارزون الآخرين: نانكلينج دانفولاني، مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية (FDCO)؛ ميشيل دييلين، القنصل العام لمملكة هولندا؛ فلورنت مانجين، رئيس تطوير الاقتصاد الإقليمي بفرنسا؛ أوغستينا أودامي، الرئيس التنفيذي لغرفة التكنولوجيا في غانا؛ سيد علي، الرئيس التنفيذي لشركة الجزائر فنتشرز، سونيل ناتراج - الرئيس التنفيذي لشركة جوميا نيجيريا، والعديد من قادة الفكر البارزين الآخرين.

وتشير الاحصائيات الى ان حجم التجارة الدولية لدول القارة الإفريقية لا يتجاوز 3 % من إجمالي حجم التجارة العالمية على حين أن حجم تجارتها البينية بين دول القارة السمراء لا يتجاوز 13 % من إجمالي حجم تجارة القارة لذا ستوفر جلسة الوزراء الأفارقة منصة للجهات الفعالة ولأصحاب المصلحة الرئيسيين في تنمية التجارة الدولية لتبادل الرؤى والأفكار، ومشاركة أفضل الممارسات، وبناء شراكات تستهدف تعزيز التجارة الرقمية والتركيز على التكامل الاقتصادي. كذلك سيتم اقامة جلسة حوارية بعنوان "دور التكنولوجيا في دفع نمو الاقتصاد النيجيري" مع الدكتور بوسون تيجاني و والي إدون؛ بالإضافة الى جلسة وزارية مع الدكتور بوسون تيجاني لمناقشة حالة الاقتصاد الرقمي في نيجيريا واستعراض خطط الوزارة .



وتحت عنوان بناء من أجل العالم Building for the World أوضحت " TechCabal " أن فاعليات مؤتمر "2024 Moonshot "، ستتناول التحديات والفرص التي يواجهها المؤسسين " Founders " و المؤسسين المشغلين " Founders Operators " في إفريقيا والتي تشكل عقبات أمام التوسع العالمي سيحظى أكثر من 3500 مشارك على خبرات عملية حول قطاعات متعددة بدءاً من التكنولوجيا المالية مرورا بالتجارة، والطاقة المتجددة، وتغير المناخ، وسياسات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وصولا الى الاتصالات والحوسبة السحابية وغيرها.

أشارت TechCabal إلى أن المؤتمر سيقام برعاية رئيسية من" Sabi" ، المزود المتخصص للبنية التحتية للتجارة الرقمية في إفريقيا، حيث سيقدم مؤتمر " Moonshot " ثلاثة مسارات إضافية للمسارات الخمسة التي كانت موجودة بالفعل منذ العام الماضي وهى مستقبل التجارة " The Future of Commerce, ، التكنولوجيا الرئيسية والمؤسسات" Big Tech & Enterprise, ، معرض التكنولوجيا الناشئة " Emerging Tech Fest " =، مهرجان الشركات الناشئة " Startup Festival" ، والاقتصاد الإبداعي" Creative Economy " على حين تتضمن المسارات الثلاثة الجديدة للدورة الثانية للمؤتمر كل من مسار للمستثمرين FUEL: The Investor Conference ؛ ومسار للحكومة والسياسات والتنظيمات Government, Policy & Regulation " ؛ واخيرا مسار التكنولوجيا النظيفة والمناخ " Clean & Climate Tech "

بالإضافة إلى ذلك، سيتزامن مع المؤتمر، مجموعة من الفعاليات الجديدة، منها العروض التوضيحية والجلسات التي تعرض كيف تعالج التكنولوجيا المبتكرة التحديات الحيوية، كما يمكن للحضور أيضاً التفاعل مع المستثمرين من خلال جلسات في صالة المستثمرين ومنطقة مخصصة لعرض أفكار الشركات الناشئة. علاوة على ذلك، ستتوفر فرص لعقد مجموعة من اللقاءات التشبيكية الموسعة، والتجمعات غير الرسمية، التي تهدف لتعزيز الروابط والتعاون المثمر بين المشاركين في المؤتمر

قال توميوة ألادكومو، الرئيس التنفيذي لشركة Big Cabal Media "، "أن منظومة البنية التكنولوجية النابضة في إفريقيا يتجاوز الحدود ويعيد تعريف ما هو ممكن على الساحة العالمية ومع اقترابنا من انطلاق فعاليات مؤتمر" Moonshot " ، الذى تنظمه "TechCabal " هذا العام، فإننا نستهدف استكشاف الاجابة على مجموعة من الأسئلة الحيوية حول كيفية تأهيل إفريقيا للانفتاح على العالم وكيف يمكننا الاستفادة من السياسات القابلة للتنفيذ لتعزيز الاقتصاد الرقمي كما سيشمل هذا المؤتمر أيضاً تسليط الضوء على القطاعات المتنامية، مثل تكنولوجيا المناخ، التي استحوذت على ثلث تمويل الشركات الناشئة في العام الماضي -في إشارة واضحة لمؤشرات المستقبل .'



قالت أنو أديدوين أداسولوم ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Sabi " ، أن مؤتمر "Moonshot " هذا العام سيشجع بلا شك على طرح أفكار هامة حول كيفية قيام شركات التكنولوجيا الإفريقية في بناء وخدمة الأسواق العالمية . موضحه تربط" Sabi" الأسواق الإفريقية ببعضها البعض وبقية العالم، ونتوجه بالتحية إلى أي مبادرة تهدف لتعزيز التجارة الإفريقية من خلال تعزيز الابتكار والتعاون والنمو المستدام عبر القارة.