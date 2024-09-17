انتخاب مجلس ادارة جديد لجمعية مستثمري مرسى علم برئاسة حمادة أبو العينين

عاطف عبد اللطيف نائبا وعلى عبد الرحمن أمينًا عاما وتامر عزمي للصندوق





عقدت جمعية مستثمري مرسى علم أول اجتماع لها اليوم عقب انتخاب مجلس ادارتها الجديد .

وقام المجلس المنتخب بعقد جلسة إجرائية لتشكيل هيئة المكتب الجديدة .

و اسفر التشكيل الجديد عن اختيار د. حمادة أبو العينين رئيسا لمجلس إدارة الجمعية و د. عاطف عبد اللطيف نائبا لرئيس مجلس ادارة الجمعية وعلى عبد الرحمن أمينا عاما للجمعية وتامر عزمي أمينا للصندوق و كل من رامي فايز و ايمان رفعت و بشرى اسحاق أعضاء مجلس ادارة .