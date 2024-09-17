وسام السيد: مسار تعزز دور البريد المجتمعي

قال الدكتور وسام السيد مساعد رئيس مجلس الإدارة للخدمات التجارية، إن البريد يكرم أبناء مصر المتفوقين درعَ الوطنِ وثروتَهُ المستقبليّة، ضمن مبادرة مسار.



أضاف أن مسار تكرم هذا الشباب الواعد الذي جد واجتهد وأصر أن يكون نموذجاً يحتذى به ونكمل معه مساره في الحياة حتى يستمر على طريق التفوق نافعاً لنفسه ولوطنه.



تابع: “تمر حياة الإنسان بمسارات متعددة تبدأ بالمسار التعليمي منذ الطفولة ويستمر هذا المسار بمراحل التعليم المختلفة حتى اكتمال مرحلة البناء والإستعداد للعمل”.



أشار إلى أنه بالنظر إلى العامل المشترك في هذه المسارات المختلفة، نجد أن الدعم الذي يقدم للعنصر المتميز بمختلف صوره سواء كان دعماً مادياً أو معنوياً هو الحافز الأساسي والمحرك الرئيس للاستمرار في تحقيق التميز والتفوق، ومن هذا جاءت فكرة إطلاق مشروع مسار لدعم الطلاب الاوائل بما يتفق مع إستراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030)، ورؤية واستراتيجية البريد المصري في الاهتمام بالطلاب المتميزين والمتفوقين بمختف المراحل التعليمية،

وحرصه أن يكون داعماً ومحفزاً لهم كونهم ركيزة مصر وحجر الأساس الذي تقوم عليه شتى فروع التنمية.

أوضح أن مسار هي مبادرة نُكرم فيها سنوياً أبناءنا الأوائل من خريجي الثانوية العامة والأزهرية، والدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية والتي كانت بداية إنطلاقتها عام 2023 وتستمر لمدة ست سنوات، وتشمل المبادرة حزمة من المزايا الحصرية يقدمها البريد، منها فتح حساب توفير «مجاني للطالب المتفوق ويٌودع فيه مبلغ 10,000 جنيه كـ«مكافأة تفوق، وإصدار بطاقة خصم مباشر مجانية مرتبطة بالحساب لتسهيل المعاملات المالية، بالإضافة إلى إستمرار الدعم والتحفيز في المسار الجامعي بأن يُمنح الطالب الذي يحافظ على تفوقه الدراسي ( شريطة أن يحصل على تقدير امتياز أو جيد جداً على الأقل) مبلغ عشرة ألاف جنية عن كل سنة دراسية، لتكون مبادرة «مسار» أكثر من مجرد تكريم للأوائل،

وتصبح مبادرة فعّالة لبناء جيلاً جديداً من القادة والمبدعين ليكونوا الركيزةُ الأساسية في بناء مستقبلٍ أفضل لوطننا الحبيب مصر".

تابع أن أهداف مشروع مسار تأتي في مقدمتها تعزيز الدور المجتمعي للبريد من خلال المشاركة في دعم الطلاب المتفوقين وتشجيعهم على الإستمرار في التفوق والتميز الدراسي من خلال حوافز مادية ومعنوية لتكون اعترافاً ودليلاً منا على التقدير والتفوق الذي حققه هذا الشباب الواعد، كما نشجعهم للتعرف عن قرب على التطور الكبير الذي شهده البريد المصري والتنوع الذي شمل كافة خدماته ، كما نسعى إلى بناء علاقات قوية مع هؤلاء الشباب وربطهم بالبريد المصري ليكونوا رسالتنا الحقيقية نحو مستقبل مشرق لهيئتنا العريقة.



أضاف أنه أثناء التخطيط لمشروع مسار كان هناك حرصٌ على أن يكون لهذا المشروع أثر واضح ومستدام لا يتوقف عند تكريم الطلاب المتفوقين في احتفاليةٍ فقط، ولكن تُكتمل الثمار وتنضج بالمتابعة والرعايا المستمرة إيماناً من البريد المصري بأن التفوق والتميز لا يأتي صدفة وإنما يتطلب الجهد والعمل للحفاظ عليه فكان البريد المصري متابعاً عن قرب لكل أبناءنا اللذين تفوقوا في السنة الأولى من إطلاق المبادرة العام الماضي واستمروا في الحفاظ على تميزهم وتفوقهم فهم معنا ونسعد بتواجدهم واستمرارهم في هذه المسيرة الحافلة حتى يثبتوا لأنفسهم وللجميع أن التفوق والتميز لم يكن صدفه بل مسار مليئ بالكفاح.