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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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إبراهيم عيسى: قدرة حزب الله على إيذاء إسرائيل "كبيرة"

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن قدرة حزب الله على إيذاء إسرائيل مؤكدة وكبيرة ويعي بها الجميع؛ لأن قدرة حزب الله العسكرية أكبر من حركة حماس بكثير، إلا أن قدرة الجيش الإسرائيلي أكبر من ذلك ولديها القدرة على الرد على حزب الله وتدمير لبنان، رغم أن حزب الله ليست جزء من لبنان ولكن هم جزء من شيعة لبنان.

قدرة حزب الله 

وتابع "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "لحزب الله القدرة الكبير على إيقاع وجع في إسرائيل وتوجيه الضربات لها"، موضحًا أنه مهما كانت قوة حزب الله ليس لديه القدرة على مواجهة إسرائيل.

 

وشدد على أن رغم القدرات العسكرية والذي يتحدث البعض عن امتلاك حزب الله لأسلحة عسكرية كبيرة، إلا أنها لا تستطيع الرد على جبهات الإسناد بإسرائيل، مضيفًا: "أسلحة حزب الله قادرة على إيقاع تفجيرات داخل إسرائيل والثمن تدمير لبنان".

 

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