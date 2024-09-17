تقديم معروض طلب مساعدة مالية للديوان الملكي الكترونياً

وفر الديوان الملكي إمكانية تقديم معروض طلب مساعدة مالية وذلك لتخفيف الأعباء المادية على المواطنين ممن لا يمتلكون دخل ثابت يعينهم على متطلبات المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لذلك حرصت السلطات على وضع بعض المعايير لتحديد من له الأحقية في تلقي الدعم وذلك من خلال استيفاء الشروط التي أعلن عنها الديوان.

نموذج معروض طلب مساعدة مالية

يقدم المواطنين معروض طلب مساعدة مالية بصيغة رسمية يخاطب بها الديوان الملكي بالسعودية، حيث يتلخص في تقديم المعلومات الشخصية لصاحب الطلب، على أن تكون صيغته كالتالي:

إلى سمو خادم الحرمين الشريفين سيادة الملك/ سلمان بن عبد العزيز

أدامك الله ذخرًا لهذا الوطن ورزقك من الخير أينما كنت

تحية طيبة وبعد

أرغب في تقديم معروض طلب مساعدة مالية وذلك للحصول على دعم مادي من الديوان الملكي، ويرجع السبب في ذلك إلى عدم امتلاكي دخل ثابت يلبي احتياجات أسرتي وذلك لأن الدخل الذي امتلكه صغير ولا يكفي، وليست لدي القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية ولا يمكنني إلا التوجه بطلب الدعم من سيادتكم، وذلك لإيماني بحرصهم الشديد على تقديم الدعم لجميع أبناء المملكة

شكرا جزيلا وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير لشخصكم الموقر

المواطن/……….

رقم الهوية/………

العنوان/……………

تقديم معروض طلب مساعدة الديوان الملكي الكترونياً

يحق التوجه بتقديم معروض طلب مساعدة مالية لجميع المواطنين في المملكة ممن تتحقق لديهم المعايير التي أعلن عنها الديوان، على أن يتم إرسال الطلب بشكل إلكتروني، وذلك باتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى بوابة الديوان الملكي على الإنترنت.

التحديد على تبويب الخدمات.

اختيار طلب مساعدة مالية.

إضافة جميع البيانات المطلوبة.

إدراج الرمز البريدي الاحساء لقاطني هذه المنطقة او اختر الرمز البريدي الخاص بمنطقتك.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

التحديد على تبويب إرسال الطلب.

شروط الحصول على مساعدة الديوان الملكي

وضع الديوان الملكي عدة بنود أساسية ينبغي تطابقها مع المواطنين ممن يرغبون في تقديم معروض طلب مساعدة مالية، ومن هذا المنطلق ينبغي أن يستفيد المتقدم الشروط التي جاءت على النحو التالي:

ينبغي أن يكون المتقدم محتاجًا بالفعل إلى المساعدة ولا يملك دخل مادي ثابت يلبي متطلباته.

أن يكون المتقدم بالغ وفي حال كان قاصرًا يتولى تقديم الطلب ولي الأمر نيابة عنه.

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو لديه إثبات إقامة قانونية في المملكة.

توفير جميع الوثائق المطلوبة من بينها (جواز السفر، والهوية الوطنية) أو أي مستندات أخرى تفيد في إثبات حالة المتقدم.

خلو سجل المتقدم من أي أحكام قضائية.

الشفافية التامة في تنفيذ شروط الديوان الملكي لإثبات حاجة المتقدم للمساعدة.

عدم وجود عمل لدى المتقدم مما يجعلها من أصحاب الدخل المحدود.

تحديد الرمز البريدي الاحساء او الرمز الخاص بمنطقتك وذلك حتى يتم الوصول إلى عنوان المتقدم بسهولة.

المستندات اللازمة لطلب دعم الديوان الملكي

توافر الشروط التي أعلن عنها الديوان الملكي تساهم في إمكانية تقديم معروض طلب مساعدة مالية إلى السلطات، مع ضرورة إحضار مجموعة من الوثائق والأوراق الثبوتية التي تساهم في متابعة إجراءات الطلب، ومن بين هذه المستندات نذكر:

نسخة من صك الملكية في حال كان الطلب يخص حالة سكنية.

إرفاق نسخة من الهوية الوطنية.

إحضار نسخة من شهادة ميلاد المتقدم.

إدراج نسخة من السجل التجاري في حال كان طلب المساعدة يتعلق بأي عمل تجاري.

تقديم شهادة وفاة رب الأسرة في حال كانت المتقدمة أرملة أو يتيمة الأب.

إبراز التقرير الطبي إذا كانت المساعدة بشأن أمر طبي أو إعاقة جزئية أو كلية.

الحالات الأحق بدعم الديوان الملكي

حدد الديوان الملكي الحالات التي يحق لها التقدم بطلب مساعدة مالية حتى تتمكن من سد احتياجاتها، لذلك ينبغي تقديم ما يثبت ذلك من أوراق ومستندات حتى تتحقق الجهات المعنية من أحقية المتقدم للدعم:

تحمل نفقة الأبناء دون مصدر دخل يكفي متطلبات المعيشة الأساسية.

المظلومين في قرار الحكم عليهم بالسجن.

الراغبين في إقامة مشروعات الإسكان التنموي.

أصحاب الدخل الضعيف الذي لا يكفي لتلبية احتياجاتهم.

التعرض إلى الخسارة الفادحة الناتجة عن الكوارث أو الحوادث وغير ذلك.

احتياج المال نتيجة ارتفاع التكلفة في علاج الأمراض المزمنة.

كيف اسدد ديوني عن طريق الديوان الملكي؟

التوجه إلى بوابة ناجز من خلال حساب النفاذ الوطني، بعدها يتم التحديد على الخدمات الإلكترونية ثم اختيار باقة الوكالات والإقرارات، بعد ذلك ينبغي التوجه إلى خدمة الإقرار بكفالة، ثم الضغط أخيرًا على تقديم الطلب مع ضرورة إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة.

كم يستغرق الرد من الديوان الملكي؟

يستغرق الرد من الديوان الملكي على طلب المساعده مدة تتراوح بين شهرين إلى أربعة أشهر، وهذه الفترة ضرورية لدراسة حالة المتقدم ومدى تطابق الشروط المُعلن عنها مع حالة المواطن.