البريد يكرم أوائل الثانوية ضمن مبادرة "مسار"

نظمت الهيئة القومية للبريد احتفالية كبرى لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2024 على مستوى الجمهورية؛ للعام الثاني على التوالي ضمن مبادرة "مسار"؛ تتويجًا للجهد الذي بذلوه والانجاز الذي حققوه.

جاء ذلك بحضور دكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والدكتور حسام عثمان نائب وزير التربية والتعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور سلامة جمعة علي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الازهرية، وأحمد حمزة مدير مكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر، والعديد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، وجميع القيادات الإدارية والتنفيذية بالهيئة القومية للبريد ضمن مبادرة "مسار" وبمشاركة أولياء أمور الطلاب الأوائل.

وخلال الاحتفال أعرب عبده علوان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من طلاب الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، بالإضافة إلى الطلاب المتفوقين بالسنة الأولى من التعليم الجامعي والذين تشملهم مبادرة "مسار" التي أطلقتها الهيئة القومية للبريد العام الماضي بهدف دعم وتحفيز الطلاب المتفوقين في الشهادة الثانوية بمختلف فئاتها وتشجيعهم على مواصلة التفوق وبذل الجهد للمحافظة على التفوق والتميز خلال مسيرتهم الدراسية ورحلتهم التعليمية الجامعية.

وأوضح علوان أن تنظيم احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والبالغ عددهم (173)طالبًا وطالبة؛ يأتي في إطار اهتمام الهيئة بفئة الشباب خاصة المتميزين منهم، موجهًا الطلاب بضرورة الحفاظ على المستوى التعليمي الذي وصلوا إليه والاستمرار في التقدم والتفوق، خاصة في ظل سعي الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية وتسخير كافة الإمكانات للارتقاء بها، موجهًا تحية خاصة لأولياء الأمور لدورهم في توفير الرعاية والدعم وتهيئة المناخ والأجواء المناسبة لأبنائهم للتفوق.

وأشار علوان إلى أن مبادرة "مسار" هي مبادرة طموح أطلقتها الهيئة العام الماضي لدعم الطلاب المتفوقين دراسيًا في الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية بهدف حثهم على استمرار النجاح والتفوق، مشيرًا إلى أن مبادرة "مسار" تشمل فتح حساب توفير بـ١٠ آلاف جنيه، بالإضافة إلى بطاقة خصم مباشر لكل طالب من الطلاب المتفوقين، إلى جانب دعم هؤلاء الطلاب خلال مراحلهم الجامعية في حال تفوقهم الدراسي بتقدير عام "جيد جدا" بـ١٠ آلاف جنيه كل عام بحد أقصى ٦ سنوات - بحسب النظام التعليمي لكل كلية.

وجه أوائل الثانوية العامة الشكر للبريد على هذه الاحتفالية وهذه المبادرة الطموح التي تأتي تتويجًا لجهودهم وتفوقهم مؤكدين استمرارهم في بذل أقصى مجهود لتحقيق النجاح والتفوق.