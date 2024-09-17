مصر تشارك بالبطولة العربية للسيدات والناشئين للجولف في تونس

الفوج الاول يغادر القاهرة السبت

تشارك مصر فى البطولة العربية للسيدات والناشئات والناشئين للجولف والمقرر اقامتها خلال الفترة من 21 الى 30 سبتمبر الجارى فى تونس بمدينة قمرت بمشاركة منتخبات 13 دولة عربية .

و يغادر الفوج الاول من بعثة منتخب مصر للناشئين والسيدات للجولف القاهرة صباح السبت المقبل متوجها فى طريقه الى تونس برئاسة عضو مجلس ادارة اتحاد الجولف المهندس خالد الصيرفى حيث تقام البطولة على مرحلتين الاولى للسيدات والناشئات والثانية للناشئين .

ويضم الفوج الاول كل من المدير الفنى البريطانى للمنتخبات الوطنية ستيفن بورتون والمدرب العام عزت ابو القاسم ولاعبات منتخب السيدات وهن فيروز حافظ ونادية يسرى وتاليا سامح وتحت 16 عاما ناشئات نور بالى ولى لى قاسم ونور نافع وتحت 13 عاما سحر مراد صاحبة التسع اعوام والمنتظر ان تكون اصغر لاعبة فى البطولة .

بينما يغادر الفوج الثانى الى تونس يوم 25 سبتمبر الجارى متجها الى تونس ويضم منتخب الناشئين تحت 18 عاما تيمور ربيع ورانى الطويل وعمر هانى وتحت 16 عاما محمد ربيع وعلى الدين سلامة وعبدالرحمن الدفراوى وتحت 13 عاما اديب شبانة وادم ابو شبانة وياسين الصادق .

وتنطلق منافسات السيدات والناشئات يوم 23 سبتمبر وتستمر لمدة ثلاثة ايام متتالية ويعقبها منافسات الناشئين اعتبارا من يوم 27 من الشهر ذاته .

واقام اتحاد الجولف تصفيات مفتوحة للاعبين واللاعبات لاختيار افضل العناصر حيث اقيمت 6 جولات قوية ومثيرة للغاية على مدار اسبوعين متتاليين واختير اصحاب المراكز الاولى خلالها واعقب ذلك انتظام اللاعبين الناشئين والناشئات فى معسكر تدريبى تحت اشراف هيئة ار اند ايه واستمر لمدة ثلاثة ايام لتطوير ورفع كفاءة الاداء الفنية والذهنية .