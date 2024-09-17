ڤودافون تشارك في بعثة الجمعية المصرية البريطانية للمملكة المتحدة

أعلنت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) عن استعداداتها لإطلاق البعثة التجارية السنوية للمملكة المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر 2024.

تهدف البعثة لتسليط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة في مصر، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب مناقشة النجاحات التي حققتها الاستثمارات البريطانية في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة.

يضم وفد البعثة هذا العام عددًا من كبار المسؤولين من الحكومة المصرية وشركات القطاع الخاص، على رأسهم أحمد كوجك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وخالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

ومن المقرر أن يعقد الوفد المصري جلسات نقاشية مع مستثمرين بريطانيين، إلى جانب عقد لقاءات فردية مع مجموعة من الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البريطانية في مجالات وقطاعات متنوعة.

تركز البعثة على استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية، والصناعات الناشئة، والمناخ التجاري في مصر حيث تقام على مدار ثلاثة أيام سلسلة من الفعاليات والندوات بحضور شركات كبرى من مختلف القطاعات بدعم من الرعاة الرئيسيين وهم ڤودافون مصر وبنك HSBC

قال المهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة BEBA: "تلعب الجمعية المصرية البريطانية للأعمال دورًا رائدًا في الترويج لفرص الاستثمار في مصر وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بينها وبين بريطانيا، وستركز البعثة المقبلة على عدد من القطاعات الحيوية في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات لها، بما يضمن التنمية المستدامة لهذه القطاعات".

وفي تعليقه على مشاركة ڤودافون مصر في البعثة، قال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة: "تأتي مشاركتنا في بعثة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) المتجهة للمملكة المتحدة في إطار جهود ڤودافون مصر لدعم الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة، نحن فخورون بتقديم ڤودافون مصر كنموذج ناجح للاستثمارات البريطانية في مصر على مدار 25 عامًا، وبتقديم المشورة لكل مستثمر بريطاني محتمل حول كيفية فك شفرة النجاح في السوق المصري، ستعمل نتائج هذه البعثة على دفع عجلة نمو الاقتصاد المصري، كما سنواصل استثماراتنا في قطاع الاتصالات ليظل من أسرع القطاعات نموًا في مصر، مما يعزز التحول الرقمي ويساهم في تقديم تجارب فريدة ومبتكرة للعملاء.

وقال تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي مصر: "إن الاهتمام الذي لمسناه من جانب العملاء والمستثمرين العالميين في الجولات الدولية المختلفة التي نظمناها يؤكد مدى تقديرهم للفرص المستقبلية في مصر. وتعد زيارة هذا العام مهمة للغاية لأنها فرصة للنظر في برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر في ضوء الظروف العالمية المتطورة ودعم طموحات الحكومة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر".