رئيس البريد: ندرك أهمية الاستثمار في الشباب

قال عبده علوان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة حريصة على تكريم المتفوقين والمتميزين لِما حققوه من مستوى تعليمي جعلهم من أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية.

أضاف علوان خلال النسخة الثانية من مبادرة مسار، أن البريد يحرص على تقديم صادق تقديره وإعتزازه لأبناء مصر المتفوقين أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية وأبنائنا الطلاب المتميزين بالمرحلة الأولى ضمن مبادرة مسار التى أطلقها البريد العام الماضى بهدف دعم و تحفيز الطلاب المتفوقين، وتشجعهم على مواصلة التفوق خلال مسيرتهم الدراسية ورحلتهم التعليمية الجامعية.



تابع أن البريد بصفته مؤسسة وطنية عريقة، يدرك تمامًا أهمية الاستثمار في الشباب، فهم عماد المستقبل وقوة مصر الدافعة، قائلا: “نعدكم بأننا سنظل داعماً أساسياً لتفوقكم طوال مسيرتكم التعليمية، وفي مختلف مراحل حياتكم، وأن البريد سيكون دائمًا شريككم في التفوق”.

وجه الشكر لأولياء الأمور أصحاب الفضل والداعم الرئيس لتفوق الطلاب، مقدما كل التحية والتقدير والعرفان لأنهم أحسنوا الغرس والنشء.