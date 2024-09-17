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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

فضل شاكر يجتاز المليون مشاهدة بأغنية "إيام الجاي"

الفنان فضل شاكر
الفنان فضل شاكر

تخطى الفنان فضل شاكر بأغنيته “إيام الجاي” حاجز المليون مشاهدة، خلال اليوم الخامس من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

 

كلمات أغنية إيام الجاي

“إيام الجاي”  من كلمات أحمد ماضي، ألحان فضل شاكر، توزيع: حسام صعبي.

وتقول كلماتها " عم عد الليالي اللي سهرتا لحالي... عم اتذكر حدا ناسيني...بعدو عقلبي غالي عم دور عخيالو..شو عامل بحاله من مدة ماعم يحكيني و لا بخطر عباله يا الإيام الجاي...قولي شو مخباي ..في شي ضحكة يلا احكي قولي لي النهايه قولي ل حبيبي..اذا بعدو حبيبي...يسأل عني و ما يتركني بهالدنيا الغريبة مشتاق لضحكاته... حكياته و حركاته يا مين يرجعني لقلبه يتركني جواته لعيونه ردوني ...تردو لعيوني...ما بدي ابقى من دونه و لا يبقى من دوني يا الإيام الجاي...قولي شو مخباي ..في شي ضحكة يلا احكي قولي لي النهايه قولي ل حبيبي..اذا بعدو حبيبي...يسأل عني و ما يتركني بهالدنيا الغريبة 

كان قد طرح فضل شاكر في يوليو الماضي أغنية بعلمي، التي اجتازت حاجز المليون مشاهدة، كلمات و ألحان : جاد شمس الدين توزيع و ميكس وماستر : حسام صعبي

 

وتقول كلماتها “بعلمي ناوي تكفي معي الدرب روحي الي سكنت فيها ما تفارقها شو صعبي لما منوثق ب قلب و يكون مطرح ابداً منو ثقة انا ضحي وانت بحبي تضلك تتجاهل عطيتك مشاعر اكتر ما بتستاهل قبل ما تحب لازم تعرف تتعامل روح انت روحي ما حدا بيسرقا”

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