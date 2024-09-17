مواهب البيانو و الغناء العربى والرسم بأوبرا دمنهور

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا للواعدين بمركز تنمية مواهب الأسكندرية ودمنهور تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى

يقام الحفل في الثامنة والنصف مساء الاربعاء ١٨ سبتمبر على مسرح دار أوبرا دمنهور بمشاركة طلاب ٣ فصول وهم البيانو تدريب عمر فاروق حيث يتضمن أشهر الأعمال العالمية والمصرية التى وضعها كبار المؤلفين الموسيقيين منها مارش وباسكاليا لهاندل ، برليود رقم ١٥ لإدوارد جريج ، قصة حب لفرانسيس ألبرت ، بولونيز لباخ وقضية عم احمد وضمير أبله حكمت لعمر خيرت وغيرهم .. أداء الواعدين مليكه محمود ، آدم سامي ، نور حماد ، آيتن و أسيل أسامة ، ميرال صبري ، رودينا طارق ، حبيبة علاء ، ياسمين أحمد ، فريدة وليد ، لارا عمرو ، ملك إيهاب ، عاليا عقده ، مروان أسامة ، ماريا سامح .



و تقدم فصول الغناء العربي لأوبرا الإسكندرية و دمنهورتدريب وقيادة دكتور محمد حسني باقة من أجمل الغنائيات التراثية والمعاصرة منها تنويعات لأعمال سيد درويش دور أنا هويت ،موشح يا بهجة الروح ـ شاغلني بالحسن بدرا - يا شادي الألحان ،طقطوقة " أهو ده اللي صار -يا حلاوة الدنيا "، أنا لك علطول ، ليلة إمبارح ، حبيبي الأولاني ، دارت الأيام ، في يوم وليلة ، بنت الشلبية ، شد الحزام ، مونولوج والله تستاهل يا قلبي ـ مونولوج عيني علينا يا أهل الفن ..أداء نور بدوي ، نانسي وديع ، عبير الشهاوي ، محمد طه ، أمنية ياسر ، آلاء طلبة ، ميريت ، يوسف سامح

كما يقام علي هامش الحفل معرض للوحات الدارسين فى فصل الرسم تدريب الأستاذة مريم منير .

يذكر ان مركز تنمية المواهب تاسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ويضم اقساما متعدده ، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة .