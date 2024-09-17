الإعلامى محمد فودة يشيد بمسلسل "برغم القانون" ويؤكد: إيمان العاصى تفوقت على نفسها

العمل سيمفونية رائعة ومباراة تمثيلية مدهشة فى الاداء بين النجوم



ايمان العاصى تتألق.. والمسلسل شهادة ميلاد لنجوميتها فى البطولة المطلقة

أشاد الكاتب والإعلامى محمد فودة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمسلسل "برغم القانون" للنجمة إيمان العاصي، والذى يعرض حاليا على قناة أون ومنصة واتشت، قائلا :"نادراً ما اشعر بالدهشة او اسقط فى دائرة الانبهار بأحد ، ولكنى ودون سابق انذار وجدت نفسى أمام حالة خاصة جدا من الدهشة والانبهار أثناء مشاهدتى مسلسل "برغم القانون" وعلى وجه الدقة بهذا الدور الأكثر من رائع الذى قدمته الصديقة النجمة إيمان العاصى وهى تتألق فى أولى حلقات المسلسل ، فهذا الدور ليس جديداً فقط على إيمان العاصى بل هو بمثابة شهادة ميلاد لنجمة دور أول بكل ما تحمله الكلمة من معنى".



وأضاف الإعلامى محمد فودة قائلا :"فقد تفوقت إيمان العاصى فى هذا الدور على نفسها وعلى كل شئ مألوف بالنسبة لها من قبل ، لتقدم لمشاهديها سيمفونية رائعة فى الاداء الذى تناغم بشكل لافت للنظر مع صناع العمل من حيث الديكور والاخراج والموسيقى التصويرية ليحظى المشاهدين بجرعة فنية رفيعة المستوى".



واختتم فودة حديثه قائلا :"مبروك لإيمان العاصى على هذا النجاح المبهر للمسلسل منذ عرض أولى مشاهده، ومبروك للساحة الفنية ميلاد نجمة تستحق كل تقدير وننتظر منها الكثير والكثير فيما هو قادم من اعمال فنية".