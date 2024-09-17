وزير السياحة: ٤٠ طلبا من المستثمرين للاستفادة من مبادرة ٥٠ مليار

كشف وزير السياحة شريف فتحي، عن تقديم ٤٠ طلبا من المستثمرين للاستفادة من مبادرة ال ٥٠ مليار التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال وزير السياحة، ان رؤية الوصول الى ٣٠ مليون سائح في توقيت معين لن يكون ثابتا ولكنه “تنبا دوار” يتحكم فيه التغيرات سواء داخلية او خارجية وسيتم الاعلان عن أعداد الغرف الفندقية والسائحين والايرادات كل ٦ أشهر.

واضاف شريف فتحي، أن رؤية الوزارة هي وضع مصر في مكانتها الحقيقية بين الدول خاصة انها الدولة الوحيدة التي تمتلك مقومات سياحية فريدة من نوعها .