خدمات طبية مجانية لـ 1600 مواطن خلال قافلتين بمركز المنشأة

نظمت مديرية الصحة والسكان بسوهاج قافلتين طبيتين بوحدتي العمايدة والخنانسة غرب التابعين لمركز المنشأة، حيث أُقيمت كل قافلة على مدار يومين وتم خلال القافلتين إجراء الكشف وتقديم العلاج بالمجان إلى 1615 مواطنًا.

وأوضح الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج للمرضي في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجراحة والعظام وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلي قيام القافلة بعمل العديد من الإجراءات الطبية المتنوعة بين التحاليل المعملية والأشعة السينية وندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية أن خطة القوافل الطبية تغطي القري والنجوع الأكثر احتياجا للخدمات الطبية بجميع أرجاء المحافظة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة سحر عواجة ان تلك القوافل تنظمها مديرية منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بسوهاج يتم وفق خطة وزارة الصحة.

وتقدم خدماتها بالمجان