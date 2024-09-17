الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

نسمة محجوب وجورج قلته وهاني مصطفى يجتمعون في حفل الأهرامات

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلق الموزع الموسيقي جورج قلته أجدد أعماله الغنائية "Grand World" في حفل خاص تحت سفح الأهرامات.

وتجمع الأغنية بين المطربة نسمة محجوب والمطرب هاني مصطفى في ديو غنائي باللغة الإنجليزية بتوزيع وإنتاج موسيقي على طريقة جورج قلته وسنكوب هاوس، وتم إطلاقها بشكل حي ومباشر في احتفالية موسيقية استثنائية في الأهرامات.

 


وتعيد أغنية "جراند وورلد" لم شمل نسمة محجوب وجورج قلته بعد قرابة سنتين من آخر حفلاتهما سويا في نفس المكان، عبر حفل أوركسترالي بقيادة قلته في مسرح الصوت والضوء بالأهرامات.

كما تجمع الأغنية بين الثلاثي نسمة محجوب وهاني مصطفى وجورج قلته بعد سنوات من عملهما سويا في المشروع الموسيقي الناجح "سينمانيا" الذي أعاد إحياء أشهر الأعمال السينمائية العالمية بشكل موسيقي أوركسترالي.


ويعقب حفل الأهرامات آخر حفلات جورج قلته الغنائية في مكتبة الإسكندرية الذي قاد خلالها حفل الفنانة أنوشكا، وأعادها للساحة الجماهيري بعد غياب سنوات طويلة عن حفلاتها الغنائية مع انشغاله في وضع اللمسات الأخيرة على مشروع عدة أغنيات جديدة تعيد أنوشكا للساحة الفنية في مصر بعد غياب أكثر من عشرين سنة من ظهور آخر ألبوماتها.

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