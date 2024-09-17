محافظ أسوان يواصل جولاته الميدانية بعدد من الشوارع والأسواق

إستكمل اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية المفاجئة بعدد من الشوارع والأسواق بمدينة أسوان للوقوف على مستوى النظافة العامة، وكذا جودة المعروضات من السلع المختلفة، فضلاً عن الإطمئنان على الأسعار وعدم المغالاة فيها.

ووجه الدكتور إسماعيل كمال إلى إستكمال اللجان المشتركة من التموين والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك والبيئة بتنظيم الحملات بمختلف مدن ومراكز المحافظة للتأكد من سلامة السلع الغذائية ، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وكلف رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميداني اليومي لرصد أى مخالفات، ورفع الإشغالات والتراكمات أولاً بأول، فضلاً عن إلزام أصحاب المحلات والمقاهى والكافتيريات وكافة الأنشطة التجارية بالأسواق بحدود التنظيم لها لتحقيق الإنضباط بالشارع الأسوانى، والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى ، وتسهيل حركة المواطنين والزائرين ، والقضاء على أى عشوائية بشكل كامل .