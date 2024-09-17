انتفاضات شعبية في الداخل الإسرائيلي (فيديو)

قالت تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقوم بترتيبات عدة على المستوى الأمني والسياسي، تحديدا فيما يتعلق بالحكومة اليمنية، موضحا أنه يحاول إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت لضم جدعون ساعر المرشح لوزارة الدفاع، كونه أكثر تطرفا من جالانت.

مشاورات حول فتح الجبهة الشمالية

وأضافت «حداد»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه سيكون هناك مشاورات حول فتح الجبهة الشمالية أو استمرار الحرب على أرض قطاع غزة، لافتة إلى أنه هناك بعض المشاورات القائمة فيما يتعلق بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، التي قد تهدأ الشارع الإسرائيلي.

وتابعت: «هناك انتفاضات شعبية أو تحرك شعبي في الداخل الإسرائيلي، فضلا عن أن هناك مخاوف من قبل نتنياهو بأن يتم تشكيل تحالف أو محور سياسي معارض بقيادة جالانت، خصوصا وأن جالانت أكثر شعبية، وشعبيته تفوق نتنياهو».

تفاقم الخلافات الشخصية بين نتنياهو وجالانت

وأكدت على أن جالانت يريد أن يعين جلعاد إردان الذي كان سفير بالأمم المتحدة الأمريكية كرئيسا الصناعة، مما أدى إلى تفاقم الخلافات الشخصية بين نتنياهو وجالانت، ولكن يحاول نتنياهو ترتيب وإعادة تشكيلات جديدة أمنية وسياسية وفق أهواءه، وهى استمرار الحرب على أرض قطاع غزة، لافتا إلى أن الهدف من هذه الترتيبات إطالة أمد الحرب.