انطلاق المعرض الدولي إيجي فيلا الخميس بالإسكندرية

تنظم الجمعية المصرية لطوابع البريد الدوره الأولى لمعرض إيجي فيلا (EGYPHILA) لهواة طوابع البريد والتاريخ البريدي والمقرر إقامته خلال الفتره من 19 إلى 21 سبتمبر الحالي بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.

ومما يذكر أن الجمعية المصرية لهواة طوابع البريد تأسست عام 1929 وسبق لها تنظيم كثير من المعارض الدولية في جميع أنحاء العالم.

قال هاني سلّام رئيس الجمعية إن المعرض يضم مجموعات نادرة من مقتنيات عارضين دوليين من أعضاء الجمعيه بالإضافة إلي مجموعات أخرى من مجموعة الدراسات المصرية بلندن، ومشاركات من كبار هواة الطوابع بالدول العربية.

وتوالي الجمعية المصرية لهواة طوابع البريد إقامة المعارض مرورا بالمحلية انطلاقا إلى الإقليمية والدولية من أجل توسيع قاعدة الهواة ودعمهم علميا وعمليا من أجل الإشادة بالتراث العريق المتمثل في تاريخنا المدون على طوابع البريد ودعماِ للثقافة السياحية إلى مصر وجذبا لطاقات الشباب وقدراتهم نحو الإبداع الثقافي والفكري.

الجمعية المصرية هي عضو الاتحاد (FIP) عن مصر إضافة إلى عضويتها في الاتحاد الاوروبي (FEBA)، وبالإضافة إلى دور الجمعية المصرية في تقديم كم هائل من الدراسات والأبحاث التاريخية والعملية في مجال طوابع البريد من خلال دورياتها المطبوعة ومن خلال المحاضرات المتواصلة فإنها اعتبرت دوما مرجعا مهما وأصيلا سواء للأجهزة الرسمية في مصر أو لهواة ومتخصصي المصريات على مستوى العالم.

الجمعية المصرية لهواة طوابع البريد تؤكد تقديرها وامتنانها لهيئة البريد المصري لرعايتها ودعمها المتواصل لأنشطة الجمعية.

وتشارك إدارة خدمة هواة الطوابع بالهيئة القوميه للبريد في هذا المعرض بمجموعات خاصة وهدايا قيمة.