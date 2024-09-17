كيف تدعم الدولة القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار (شاهد)

كشف الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله، تفاصيل الاجتماع الذي تم بين وزير المالية ووفد الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي استراتيجية ومتعددة الأبعاد.

الاتحاد الأوروبي

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي، وعبيدة أمير، مقدمتا برنامج صباح البلد، المذاع على قناة “صدى البلد” أنه كان هناك اتفاق على منح الاتحاد الأوروبي 7.4 مليار يورو كتمويلات لمصر، تتضمن استثمارات ومنح وشروط ميسرة.

تمويلات القطاع الخاص

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن هذه التمويلات تشمل منح حكومية إلى جانب تمويلات القطاع الخاص التي تشجعه على ضخ الاستثمارات في السوق المصرية.

وأكد أن وزير المالية أكد أن الدولة المصرية تقدم كل الدعم للقطاع الخاص، وبصدد منح حزمة كبيرة من المساندة بما فيها حزمة ضريبية للقطاع الخاص والعمل على تعزيز التنافسية بين المشروعات.

