ميتا تحظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية على فيسبوك وإنستجرام

حظرت شركة ميتا RT وغيرها من وسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاتها، والتي تشمل Facebook و Instagram.

وقالت الشركة في بيان لموقع Engadget: "بعد دراسة متأنية، قمنا بتوسيع نطاق تطبيقنا المستمر ضد وسائل الإعلام الحكومية الروسية". "روسيا سيجودنيا و RT والكيانات الأخرى ذات الصلة محظورة الآن من تطبيقاتنا عالميًا بسبب أنشطة التدخل الأجنبي". شاركت Meta مواد إحاطة مع رويترز، حيث قالت الشركة إنها وجدت أدلة في الماضي على أن المنافذ الروسية اتخذت خطوات لمنع اكتشاف أنشطة التدخل الأجنبي عبر الإنترنت. وقالت إنها تتوقع أن تستمر المنافذ في ممارساتها الخادعة. سيتم فرض الحظر خلال الأيام المقبلة.

يأتي إعلان الشركة بعد أيام من اتهام إدارة بايدن علنًا لـ RT بنشر الدعاية والتضليل عبر الإنترنت. قالت السلطات إن RT تنشر الدعاية والمعلومات لتبرير ودعم غزوها لأوكرانيا باستخدام منافذ إعلامية تلبي احتياجات السكان المحليين، مثل تلك التي تستهدف إفريقيا وفرنسا.

في عام 2022، قامت شركة Meta بتقييد وصول وسائل الإعلام الحكومية الروسية إلى Facebook في أوكرانيا بناءً على طلب من حكومتها، وذلك للحد من انتشار محتوى تلك المنافذ. وردًا على ذلك، قامت روسيا بحظر Facebook في البلاد بعد بضعة أيام وفتحت قضية جنائية ضد الشركة. وفي وقت لاحق، وجد القاضي أن Facebook و Instagram مذنبان بنشاط "متطرف"، مما أدى فعليًا إلى حظر Meta من فتح مكاتب وممارسة الأعمال التجارية في روسيا.