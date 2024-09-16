Apple Music تقدم ميزة اللمس الصوتي كجزء من iOS 18

أصبحت ميزة Music Haptics من Apple متاحة الآن، كجزء من الإصدار الرسمي لنظام التشغيل iOS 18.

وهي أداة إمكانية وصول تتكامل مع Apple Music على أجهزة iPhone. ببساطة، تستخدم نظام اللمس القائم على مكبر الصوت في الهاتف، والذي تشير إليه الشركة باسم Taptic Engine، لإنشاء "نقرات وملمس واهتزازات دقيقة لصوت الأغنية".

من الواضح أن هذا يستهدف الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع، مما يسمح لهم بالشعور بالموسيقى. إنها تعمل مع Apple Music، ولكن أيضًا مع Apple Music Classical وShazam. تقول الشركة إنها ستتكامل أيضًا مع بعض تطبيقات الطرف الثالث، طالما أن iPhone متصل بشبكة Wi-Fi أو الخلوية.

للبدء، ما عليك سوى التوجه إلى قائمة إعدادات إمكانية الوصول وتشغيل "Music Haptics".

سيظهر شعار يمكن التعرف عليه بسهولة على شاشة التشغيل الآن في تطبيق Apple Music عند تنشيطه.

سيؤدي النقر على هذا الشعار إلى إيقاف الميزة مؤقتًا، وسيؤدي النقر عليه مرة أخرى إلى تشغيلها مرة أخرى.

يتم دعم Music Haptics عالميًا على iPhone 12 والإصدارات الأحدث، طالما تم تحديث الجهاز إلى iOS 18.

للاحتفال بإطلاقه، أصدرت Apple Music سلسلة من قوائم التشغيل التي تستفيد من تقنية اللمس.

تحمل هذه القنوات أسماء مثل Haptics Beats وHaptics Bass، لذا فهي مليئة بالأغاني مع الكثير من الفرص للنقر والاهتزازات.

لقد قام الناس بالفعل بتجربة هذه الميزة. اقترح بعض المستخدمين أنها "تبدو مثل لعبة Atari" عندما يتم وضع الهاتف على صندوق مع تشغيل Music Haptics. لا أتفق مع هذا الرأي، ولكن استمع بنفسك.